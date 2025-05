Officieel: het kan snel gaan ... van Cercle naar degradatie in Engeland ... en nu naar Duitse traditieclub

Voormalig trainer van Cercle Brugge Miron Muslic gaat aan de slag bij Schalke 04 in de 2. Bundesliga. De club uit het Ruhrgebied eindigde als 14e in het afgelopen kampioenschap en wil volgend seizoen beter doen. Véél beter.

Hij begon als voormalig assistent van Dominik Thalhammer en Yves Vanderhaeghe, maar Miron Muslic heeft zich ontpopt tot een echte T1 bij Cercle Brugge, tussen september 2022 en december 2024.

De Oostenrijkse coach, met een speelstijl gebaseerd op intensiteit, tweede ballen en diepgang, slaagde erin om De Vereniging te kwalificeren voor de Champions' Play-offs en vervolgens voor de Conference League.

Nieuwe coach van Schalke 04

Cercle werd uitgeschakeld in de 1/8e finales van de competitie tegen Jagiellonia, maar heeft het seizoen afgerond zonder Miron Muslic, die werd ontslagen na zeer slechte resultaten van de Bruggelingen in de competitie.

Jimmy De Wulf nam het roer over, terwijl Miron Muslic zijn weg vond naar Plymouth Argyle in The Championship. De club kon degradatie niet voorkomen door op een voorlaatste plaats in de competitie te eindigen, maar behaalde toch een prestigieuze overwinning tegen Liverpool in de FA Cup.

Miron Muslic wordt de nieuwe hoofdtrainer van #S04 🆕



De 42-jarige gaat over van @Argyle naar de Knappen en tekent een contract tot 30 juni 2027 📝



Welkom bij Schalke, Miron! 🙌 — FC Schalke 04 (@s04) May 31, 2025

Hoewel Muslic er niet in slaagde om Plymouth te redden, werd zijn naam de afgelopen weken genoemd bij verschillende clubs in Europa. Het nieuws is nu officieel: de voormalige coach van Cercle zal zijn carrière voortzetten bij Schalke 04.

De club uit het Ruhrgebied eindigde slechts op de 14e plaats in de 2. Bundesliga en wil een team opbouwen dat in staat is om terug te keren naar de top. Een mooie uitdaging voor Miron Muslic, die een contract voor twee jaar heeft getekend.