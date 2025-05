Senne Lammens prijkt helemaal bovenaan straffe statistiek, volgt een toptransfer naar het buitenland?

Antwerp verloor op donderdag met 1-2 van Charleroi. Daardoor zal het opnieuw geen Europees voetbal spelen volgend seizoen. En zo komt een einde aan een moeizaam seizoen. Toch zijn er ook lichtpunten: de prestaties van Senne Lammens behoren tot de allerbesten van Europa.

Ondanks de nederlaag tegen Charleroi en het mislopen van Europees voetbal, mag Senne Lammens terugkijken op een geslaagd seizoen op persoonlijk vlak. De doelman redde geregeld de meubelen voor zijn team en leverde Antwerp regelmatig extra punten op.

Dat bewijzen de cijfers ook. Het databedrijf DataMB komt met een straf cijfer op de proppen. Lammens behoedde Antwerp van 16,5 tegendoelpunten. Er is geen enkele doelman die beter doet dan het 22-jarige sluitstuk van The Great Old.

De top drie in die statistiek wordt vervolledigd door Vanja Milinkovic-Savic (Ex-Standard, nu Torino) en Alfonso Herrero (Malaga). Davy Roef van KAA Gent valt net uit de top tien met een elfde plek.

Gaat Lammens zijn topseizoen verzilveren met een mooie transfer naar het buitenland? Er is al enkele tijd interesse van topclubs uit Engeland, maar voorlopig is een transfer nog niet concreet. Lammens zelf staat ook niet weigerachtig tegen een verlengd verblijf bij Antwerp.

Uiteindelijk hield Lammens tien keer de nul dit seizoen. Zijn marktwaarde ligt rond de zeven miljoen euro. Het zou een mooie financiële opsteker zijn voor Antwerp indien ze hun doelman voor een soortgelijk bedrag kunnen verkopen. Al lijken er andere jongens dichter bij de uitgang te staan dan Lammens (Chery, Janssen, ...)