Weg verwarring: 'Nieuwe eigenaar van neef van Erling Haaland schept duidelijkheid na vertrek bij OHL'

Er was de voorbije dagen heel wat verwarring over Jonathan Braut Brunes. Ondertussen is de situatie min of meer duidelijk geworden.

OH Leuven had Jonathan Braut Brunes, de neef van Erling Haaland, aangekocht voor 2,6 miljoen euro. Hij werd uitgeleend aan het Poolse Rakow Czestochowa, met een aankoopoptie. Die hebben de Polen gelicht, waardoor OH Leuven nog een mooi bedrag wist op te strijken. Ze behouden ook een doorverkooppercentage op de speler. En die zou er wel eens sneller dan verwacht kunnen komen. Braut Brunes gaf na het lichten van de aankoopoptie aan dat hij eigenlijk niet in Polen wil blijven spelen. Maar hij zit er nu wel vast, met een lopend contract. Rakow Czestochowa heeft nu laten weten, zo meldt Transferfeed, dat het wil meewerken aan een transfer. De voorwaarde is wel dat hij voor meer dan 2 miljoen euro vertrekt. De club denkt dat Braut Brunes na de campagne in de Conference League qualifiers of in de winterstop de club kan verlaten.