Slecht nieuws voor Standard in het dossier Axel Witsel?

Axel Witsel lijkt heel dicht bij een terugkeer naar Standard Luik te zijn. Maar de voormalige Rode Duivel wil heel graag het WK voor clubs spelen en Atletico Madrid gaat op zijn vraag in.

Komt er een stevige pauze voor Standard in het Axel Witsel-dossier? Onlangs kondigden we aan dat de gesprekken erg ver gevorderd waren tussen het Witsel-kamp en de Luikse directie over een terugkeer naar Sclessin. Axel Witsel zou terugkeren als speler, met de garantie van een toekomstige betrokkenheid binnen de clubstructuur.

Maar er moest nog een punt worden opgelost: wanneer zou Witsel arriveren? Aangezien zijn contract op 30 juni afloopt bij Atletico Madrid, zou de voormalige Rode Duivel graag uitzonderlijk verlengen (de FIFA voorziet een regeling voor dergelijke gevallen) en deelnemen aan het WK voor clubs.

Echter, de selectie van Atletico Madrid voor het WK voor clubs is bekendgemaakt en deze omvat wel degelijk Axel Witsel, wat betekent dat hij waarschijnlijk na afloop van zijn contract zal blijven om aan het toernooi deel te nemen. Probleem: de voorbereidingen bij de Belgische clubs beginnen eind juni.

Als Witsel in Luik aankomt, zal dit dus na de finale op het toernooi zijn en die wordt pas gespeeld op 13 juli. Dat is... ongeveer twee weken voor de start van de competitie in de Jupiler Pro League.

Niet ideaal voor de integratie van een nieuwe speler, maar niets dat echt de terugkeer van Witsel bij Standard in de weg staat. De directie had natuurlijk liever gezien dat hij zo snel mogelijk arriveerde, maar kan ze zich echt veroorloven de speler af te wijzen omdat hij wat later aankomt? We betwijfelen het, want de supporters willen zijn komst bijzonder graag...