"Zulke namen hebben ze nodig": Patrick Goots zegt wat er moet gebeuren bij Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het seizoen zit erop. Voor Royal Antwerp FC eindigde dat met een stevige kater door naast Europees voetbal te grijpen.

Royal Antwerp FC eindigde op de vijfde plaats in de Jupiler Pro League, waardoor het donderdag nog aan de bak moest tegen Sporting Charleroi om Europees voetbal af te dwingen.

Maar dat lukte helaas niet. De Carolo’s wonnen met 1-2 op de Bosuil. Rest alleen de vraag of Jonas De Roeck en Andries Ulderink dit seizoen beter hadden kunnen doen met de beschikbare spelerskern.

“Op offensief vlak waren er niet veel mogelijkheden. Naar dergelijke spelers zal moeten ­gezocht worden. Met Marc ­Overmars moet dat mogelijk zijn”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Hij wijst naar mannen als Stengs en Ejuke die heel goed meevielen. “Zulke namen heeft Antwerp nu nodig. Want als ik naar de ­opstelling van donderdag tegen Charleroi kijk, is de kans groot dat er zeven à acht namen zullen vertrekken.”

Het zal aan Marc Overmars zijn om spelers te overtuigen om naar Antwerpen te komen, ondanks het feit dat de ploeg opnieuw geen Europees voetbal heeft.

“De club is in opmars en ik denk niet dat ze zomaar zal afzakken naar de lagere regionen. Als Union al jaren spelers kan vinden in ­onbekende competities, dan moet Antwerp dat ook ­kunnen”, besluit Goots.