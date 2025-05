Bayat komt met straf statement over mogelijk vertrek van Rik De Mil bij Charleroi

Rik De Mil loodste Sporting Charleroi naar Europees voetbal. Alleen is de vraag of de Carolo's dat zullen spelen met De Mil langs de zijlijn.

Rik De Mil beleefde een topseizoen bij Sporting Charleroi, met Europees voetbal als absolute kers op de taart. Maar blijft de succestrainer wel aan boord bij de Carolo’s?

KAA Gent en Royal Antwerp FC zouden al zeker vragende partij zijn om De Mil aan boord te halen en daarnaast zullen er wel nog heel wat clubs zijn die interesse in hem hebben.

Voor voorzitter Mehdi Bayat is het niet de eerste keer dat hij dit meemaakt. Ook toen Felice Mazzu trainer was viel zijn naam geregeld bij andere ploegen.

De voorzitter komt alvast met een straf statement. “Wat Rik betreft, hij blijft in ieder geval tot het einde van volgend seizoen bij ons”, is hij duidelijk in La Dernière Heure.

“We hebben net ons nieuwe plan gepresenteerd, waarvan hij de architect is. Het is aan ons om zijn ambities te koesteren, ook financieel. We moeten hem laten zien dat we vooruitgang boeken en groeien. Dat is ook hoe ik Felice 6 jaar heb gehouden.”