Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

De transfer van Senne Lammens heeft een grotere rol gespeeld in het ontslag van Ruben Amorim bij Manchester United dan aanvankelijk gedacht. Volgens Engelse media zorgde de komst van de Belgische doelman voor extra spanningen tussen de Portugese trainer en de sportieve leiding op Old Trafford.

Uit reconstructies van de voorbije maanden blijkt dat Amorim steeds vaker botste met het beleid rond transfers. Vooral het verschil in visie met hoofdscout Christopher Vivell en director of football Jason Wilcox woog zwaar door. De discussie rond de nieuwe doelman werd daarbij een symbooldossier, klinkt het in Het Nieuwsblad.

United haalde Lammens afgelopen zomer voor meer dan 20 miljoen euro weg bij Antwerp, mede omdat hij jonger en financieel interessanter was. Amorim zag het echter anders en gaf de voorkeur aan Emiliano Martinez, die volgens hem meer ervaring en onmiddellijke zekerheid in de Premier League bood.

Amorim wou liever Emiliano Martinez dan Senne Lammens

Die keuze van het bestuur frustreerde de trainer zichtbaar. Amorim drong aan op bewezen krachten en had ook op andere posities liever ervaren spelers gezien. Binnen de spelersgroep zou er eveneens twijfel zijn geweest, wat de kloof tussen staf en beleid alleen maar vergrootte.

Ironisch genoeg wist Lammens zich snel in de basis te spelen en kreeg hij overwegend positieve beoordelingen. Sportief bleek de keuze dus te verdedigen, maar intern bleef het gevoel hangen dat Amorim onvoldoende werd gehoord in cruciale dossiers.



De opeenstapeling van meningsverschillen, met de transfer van Lammens als belangrijk breekpunt, leidde uiteindelijk tot het ontslag van Amorim. Manchester United kijkt intussen al vooruit en zoekt een tijdelijke opvolger.