Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U

Hoe Senne Lammens mee verantwoordelijk was voor het ontslag van Ruben Amorim bij Man U
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Senne Lammens heeft een grotere rol gespeeld in het ontslag van Ruben Amorim bij Manchester United dan aanvankelijk gedacht. Volgens Engelse media zorgde de komst van de Belgische doelman voor extra spanningen tussen de Portugese trainer en de sportieve leiding op Old Trafford.

Uit reconstructies van de voorbije maanden blijkt dat Amorim steeds vaker botste met het beleid rond transfers. Vooral het verschil in visie met hoofdscout Christopher Vivell en director of football Jason Wilcox woog zwaar door. De discussie rond de nieuwe doelman werd daarbij een symbooldossier, klinkt het in Het Nieuwsblad.

United haalde Lammens afgelopen zomer voor meer dan 20 miljoen euro weg bij Antwerp, mede omdat hij jonger en financieel interessanter was. Amorim zag het echter anders en gaf de voorkeur aan Emiliano Martinez, die volgens hem meer ervaring en onmiddellijke zekerheid in de Premier League bood.

Amorim wou liever Emiliano Martinez dan Senne Lammens

Die keuze van het bestuur frustreerde de trainer zichtbaar. Amorim drong aan op bewezen krachten en had ook op andere posities liever ervaren spelers gezien. Binnen de spelersgroep zou er eveneens twijfel zijn geweest, wat de kloof tussen staf en beleid alleen maar vergrootte.

Ironisch genoeg wist Lammens zich snel in de basis te spelen en kreeg hij overwegend positieve beoordelingen. Sportief bleek de keuze dus te verdedigen, maar intern bleef het gevoel hangen dat Amorim onvoldoende werd gehoord in cruciale dossiers.


De opeenstapeling van meningsverschillen, met de transfer van Lammens als belangrijk breekpunt, leidde uiteindelijk tot het ontslag van Amorim. Manchester United kijkt intussen al vooruit en zoekt een tijdelijke opvolger.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
Manchester United
Senne Lammens

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: El Ouahdi - Nainggolan - Semenyo

14:00
Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

14:00
26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op

13:30
1
Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

12:40
5
DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

DAZN pakt uit en verrast voetbalfans: "Volledig gratis"

12:00
Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

Is situatie bij Essevee alarmerend? Vandenbroeck wordt maar op één ding afgerekend

13:15
Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen"

12:20
3
Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

13:00
1
Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015

11:40
4
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

10:00
2
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

09:30
"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

10:15
Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

09:15
Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

08:41
Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

09:00
3
"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

07:40
11
Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

08:00
1
Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

08:20
Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

07:20
2
📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

08:10
1
Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

07:00
23
Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

06:30
1
RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

23:00
9
Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

20:40
1
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
10
Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

21:40
1
Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

21:20
Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

20:20
Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

21:00
1
Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

20:00
2
Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

20:20
17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

19:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 21
West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Fulham Fulham 20:30 Chelsea Chelsea
Brentford Brentford 20:30 Sunderland Sunderland
Bournemouth Bournemouth 20:30 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 20:30 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 20:30 Brighton Brighton
Everton Everton 20:30 Wolverhampton Wolverhampton
Newcastle United Newcastle United 21:15 Leeds United Leeds United
Burnley Burnley 21:15 Manchester United Manchester United
Arsenal Arsenal 08/01 Liverpool FC Liverpool FC

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat Demogorgon Demogorgon over Romeo Vermant verrast met droomclub: "Zou er ooit echt graag spelen" Stigo12 Stigo12 over 26-jarige ex-Rode Duivel krijgt vergiftigd geschenk: basisplaats breekt hem zuur op Stigo12 Stigo12 over Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht reageert duidelijk Andreas2962 Andreas2962 over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen Olympia86 Olympia86 over Wie zegt dat de wintermercato niet nuttig is? Dit waren de tien beste wintertransfer sinds 2015 FCBalto FCBalto over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" Andreas2962 Andreas2962 over "Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer Boktor Boktor over Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan patje teppers patje teppers over 📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved