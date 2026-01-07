Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

Nicolas Raskin sprak bij Rangers TV na zijn eerste doelpunt van 2026. De Rode Duivel was uiteraard erg tevreden na de 2-0-zege van zijn ploeg tegen Aberdeen.

Hij kon alleen maar tevreden zijn. "Ja, ik denk dat we allemaal heel blij zijn. We wilden veel energie in deze wedstrijd steken, omdat het na een grote zege nooit makkelijk is om dezelfde intensiteit en concentratie terug te vinden. Maar het was echt goed. We hebben bij momenten mooi voetbal gespeeld. Er zijn nog fases waarin we ons kunnen verbeteren, maar over het algemeen was het een sterke teamprestatie."

Zegt deze overwinning iets over de mentaliteit van de groep, die zaterdag nog won van Celtic en dinsdag opnieuw sterk voor de dag kwam? "Ja, ik denk dat de coach heel hard hamert op de basis, op de dingen juist doen. Dat is onze prioriteit: als we de simpele zaken goed uitvoeren, komt de kwaliteit vanzelf naar boven en kunnen we goals maken en wedstrijden winnen. We moeten elke match met dezelfde intensiteit en dezelfde discipline aanpakken, dan volgen de overwinningen vanzelf."

Nicolas Raskin over zijn doelpunt

Nicolas Raskin scoorde opnieuw met een kopbal. Dat was geen toeval. "Toen Scott (Fry, n.v.d.r. technisch coach) erbij kwam, heeft hij ons gewezen op verschillende punten waarop we konden verbeteren, vooral bij stilstaande fases. Het is geweldig om hem bij ons te hebben. Voor dat doelpunt had Tav (James Tavernier) net gezien dat ze hun man aan de eerste paal hadden weggehaald. Hij zei tegen mij: ‘Zet hem aan de eerste paal, Nico, val die eerste paal aan.’ Dat hebben we gedaan en het was een perfecte voorzet. Ik moest mijn kopbal alleen nog goed plaatsen."

"We beginnen ook echt een goede verstandhouding op het middenveld op te bouwen. We begrijpen elkaar goed, iedereen heeft een zekere vrijheid in zijn positie om te spelen en te creëren. En we weten ook exact wat we moeten doen wanneer we de bal niet hebben. Zoals ik zei: als we de basis goed uitvoeren en de intensiteit behouden, hoeven we voor niemand bang te zijn."



Deze wedstrijd was een inhaalwedstrijd. Zondag treffen de Rangers dezelfde tegenstander opnieuw in de competitie. "Nu is het belangrijk om goed te herstellen, de beelden te bekijken, te analyseren wat beter kan en wat goed was, en te zien waar we nog kunnen groeien. Daarna trekken we daarheen met één duidelijk doel: die wedstrijd winnen", besluit hij.