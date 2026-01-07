Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

Zondagavond wordt de Gouden Schoen uitgereikt, met Christos Tzolis als uitgesproken favoriet. Hein Vanhaezebrouck kijkt verder dan België alleen en heeft ook een duidelijke mening over wie de beste Belg in het buitenland is.

De Gouden Schoen wordt zondagavond uitgereikt. Christos Tzolis is dé topfavoriet om deze editie te winnen. Hein Vanhaezebrouck zou hem op de eerste plaats zetten met Hans Vanaken er net achter.

Maar de voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht liet zich ook uit over de prijs voor beste Belg in het buitenland. Die gaat volgens hem naar Jérémy Doku.

Vanhaezebrouck wijst duidelijke winnaar aan voor beste Belg in het buitenland

"Door de evolutie die hij heeft gemaakt bij Manchester City. We zeggen al lang dat hij meer moet brengen dat tegen zijn lijn te blijven plakken. En dat doet hij nu plots", zegt Vanhaezebrouck bij Sporza.

"Bovendien in een jaar waarin hij moest concurreren met Marmoush en Cherki. Die strijd heeft Doku los gewonnen", gaat hij verder. Hoewel Doku er bovenuit steekt, wil Vanhaezebrouck Alexis Saelemaekers niet vergeten.



"Hij bevestigt voor de zoveelste keer. Hij bewijst zich iedere keer hij van ploeg verandert: bij Bologna, AS Roma en nu wordt hij ook in Milan op handen gedragen", besluit hij.