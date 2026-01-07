Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

KRC Genk werkt in Marbella verder aan de toekomst onder Nicky Hayen. Op winterstage krijgt de nieuwe coach de tijd om zijn ideeën door te voeren, samen met twee nieuwe medewerkers én met transferonrust op de achtergrond.

KRC Genk is op winterstage in Marbella, waar Nicky Hayen genoeg tijd zal nemen om zijn accenten verder toe te passen op de groep. Met Johan Van Rumst heeft hij er onlangs een nieuwe assistent bij gekregen.

Hayen bouwt aan een nieuw verhaal met twee nieuwe collega's

"Ik ben ervan overtuigd dat Johan Van Rumst en ik elkaar heel goed aanvullen", opent Hayen bij Het Belang van Limburg. "We kennen mekaar al lang, we konden het al heel goed met mekaar vinden tijdens de Pro License-cursus."

Glenn Vanryckeghem werd verder de nieuwe fysiektrainer van de Limburgers. "Ik ben ook blij dat Glenn Vanryckeghem wilde terugkeren naar Genk. Ook over hem was iedereen vol lof."

Het transferdossier van Hrosovsky

Maar Hayen krijgt in zijn eerste weken bij Genk ook meteen met een lastige wintermercato te maken. Vooral het dossier van Patrik Hrosovsky zorgt momenteel voor onzekerheid. De middenvelder wil graag terugkeren naar Viktoria Plzen.

Lees ook... Transfer naar Viktoria Plzen? Zo reageert Hrosovsky erop›

Of hij nog lang bij de club zal blijven? "Dat zullen we zien. In deze periode zijn er altijd dergelijke dossiers. Wij praten daar intern dagdagelijks heel open over, niet alles kan je in januari volledig onder controle hebben", besluit Hayen.