"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter
Foto: © photonews
Word fan van K Beerschot VA! 927

De voorbereiding van Beerschot verloopt intensief op stage in Spanje. De ploeg kreeg kort rust, maar werkt nu opnieuw gericht verder. De staf ziet duidelijke vooruitgang.

Start van de winterstage

Messoudi geeft aan dat de korte pauze welkom was na een lange periode onafgebroken werk. “Niet alleen gezien de resultaten, maar ook omdat we al sinds 15 juni non-stop aan het werk zijn met de club”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. De rustmomenten zorgden ervoor dat hij zijn hoofd even kon vrijmaken.

In Spanje is de focus opnieuw volledig op het sportieve gericht. Hij beschrijft de omstandigheden positief. “Het hotel is redelijk goed, het eten is hier goed en de velden zijn heel goed.” De trainingsomgeving laat toe om efficiënt te werken en volgens hem is de groep met goede energie aan de stage begonnen.

Groepsdynamiek en werkpunten

De staf legt tijdens deze stage de nadruk op fysieke arbeid, tactische verfijning en het versterken van de onderlinge samenhang. Messoudi benadrukt dat de spelersgroep altijd hecht is gebleven. “Ze vinden het niet erg om hier zes dagen samen te zitten en plezier te maken onder elkaar.”

Daarnaast toont hij appreciatie voor de clubleiding, die deze stage mogelijk maakte. “Ik heb mijn spelersgroep gezegd dat we er blij voor mogen zijn dat we deze kans krijgen.” Hij verwijst daarbij naar clubs die geen geschikte plannen konden realiseren.

Blessures en vooruitzicht

De stage moet ook helpen om meerdere geblesseerde spelers opnieuw richting wedstrijdritme te brengen. In december viel een aanzienlijk deel van de kern weg, wat de kwaliteit aantastte. Hij somt de afwezigen op en verduidelijkt dat de ploeg hen de voorbije weken hard miste.

Lees ook... Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Voor twee langdurig geblesseerden, Marco Weymans en Anas Haj Mohamed, blijft terugkeer voorlopig uitgesloten. Zij revalideren verder in België. “Het zou mooi zijn als we Anas Haj Mohamed in maart kunnen recupereren, maar dat lijkt me voorbarig”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
Mohamed Messoudi
Mohamed Anas Haj

Meer nieuws

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

17:20
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

10:00
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

10:00
1
Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

09:30
Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

09:15
Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

09:00
1
Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

08:41
Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

08:20
📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

08:10
Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

08:00
"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

07:40
6
Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

07:20
1
Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

07:00
20
Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

06:30
1
RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

23:00
7
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
10
Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

22:00
Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

21:40
1
Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

20:20
Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

21:00
1
Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

20:40
1
Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

20:20
Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

20:00
2
17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

19:40
1
'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

19:20
Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

19:00
KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

18:40
Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

18:20
14
Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

18:00
1
'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

17:40
'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

17:00
1
Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

16:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over "Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer Artevelde Artevelde over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" stephen king stephen king over Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro Nero Nero over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen rinus michels rinus michels over Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard rinus michels rinus michels over Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training CringeMedia CringeMedia over Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan cartman_96 cartman_96 over Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa? André Coenen André Coenen over Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint" 1872 1872 over RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved