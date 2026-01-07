"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2522

Nauwelijks hersteld van zijn uitschakeling op de Afrika Cup met de Comoren, sprak Rafiki Saïd met Sudinfo over de tweede seizoenshelft van de Rouches en hun kansen om de Champions' Play-offs te halen.

Hij zou het uiteraard geweldig vinden als Standard Europees voetbal haalt of de Champions' Play-offs speelt. "Ik hou van stadions met een vurige sfeer en die krijg je hier in Sclessin. Natuurlijk wil ik dat we die competities in dit stadion spelen, dat willen we allemaal."

"Het klopt dat we in de groep bijna allemaal weinig ervaring hebben met de Champions' Play-offs, maar we weten dat we het alleen samen kunnen halen, met samenhang en solidariteit. Niemand raakt daar alleen."

In Luik overheerst het pessimisme over de kansen van de Rouches om Play-off 1 te halen. Wat vindt Rafiki Saïd daarvan? "Het positieve aan Luik is dat, zelfs als je niet wil lezen of horen wat er over je gezegd wordt, het je toch bereikt. Ik ben niet het type dat praat vóór de eindafrekening. Als speler weet je dat je bij Standard in een bijzonder veeleisende omgeving terechtkomt."

"Dus nee, ik vind niet dat men te hard is, dat hoort bij de uitstraling van de club", zegt hij. "Maar als we ons plaatsen voor Play-off 1, zullen de mensen die ons vandaag onbekwaam achten ons alleen maar kunnen feliciteren. Gefocust blijven en hard werken is de enige manier om – vergeef me de uitdrukking – monden te doen zwijgen."

Een geslaagde eerste seizoenshelft?


Net als Marlon Fossey vindt hij de eerste seizoenshelft bemoedigend. "Als je het geheel bekijkt, staan we ondanks alles toch in de top zes. Ja, we hadden meer punten kunnen hebben, maar we zitten goed. We moeten gewoon veeleisender zijn en harder werken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Rafiki Said

Meer nieuws

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

10:00
"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

10:15
Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

10:00
1
Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

09:30
Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

09:15
Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

08:20
Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

09:00
1
📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

08:10
Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

08:41
Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

08:00
"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

07:40
6
Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

07:20
1
Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

07:00
20
Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

06:30
1
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
10
RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

23:00
7
Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

18:00
1
17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

19:40
1
Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

22:00
Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

21:40
1
Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

20:20
Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

21:00
1
Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

20:40
1
Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

20:20
Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

20:00
2
'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

19:20
Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

18:20
14
Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

19:00
KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

18:40
'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

17:40
Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

17:20
'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

17:00
1
Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

15:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over "Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer Artevelde Artevelde over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" stephen king stephen king over Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro Nero Nero over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen rinus michels rinus michels over Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard rinus michels rinus michels over Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training CringeMedia CringeMedia over Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan cartman_96 cartman_96 over Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa? André Coenen André Coenen over Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint" 1872 1872 over RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved