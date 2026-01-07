"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

Nauwelijks hersteld van zijn uitschakeling op de Afrika Cup met de Comoren, sprak Rafiki Saïd met Sudinfo over de tweede seizoenshelft van de Rouches en hun kansen om de Champions' Play-offs te halen.

Hij zou het uiteraard geweldig vinden als Standard Europees voetbal haalt of de Champions' Play-offs speelt. "Ik hou van stadions met een vurige sfeer en die krijg je hier in Sclessin. Natuurlijk wil ik dat we die competities in dit stadion spelen, dat willen we allemaal."

"Het klopt dat we in de groep bijna allemaal weinig ervaring hebben met de Champions' Play-offs, maar we weten dat we het alleen samen kunnen halen, met samenhang en solidariteit. Niemand raakt daar alleen."

In Luik overheerst het pessimisme over de kansen van de Rouches om Play-off 1 te halen. Wat vindt Rafiki Saïd daarvan? "Het positieve aan Luik is dat, zelfs als je niet wil lezen of horen wat er over je gezegd wordt, het je toch bereikt. Ik ben niet het type dat praat vóór de eindafrekening. Als speler weet je dat je bij Standard in een bijzonder veeleisende omgeving terechtkomt."

"Dus nee, ik vind niet dat men te hard is, dat hoort bij de uitstraling van de club", zegt hij. "Maar als we ons plaatsen voor Play-off 1, zullen de mensen die ons vandaag onbekwaam achten ons alleen maar kunnen feliciteren. Gefocust blijven en hard werken is de enige manier om – vergeef me de uitdrukking – monden te doen zwijgen."

Een geslaagde eerste seizoenshelft?



Net als Marlon Fossey vindt hij de eerste seizoenshelft bemoedigend. "Als je het geheel bekijkt, staan we ondanks alles toch in de top zes. Ja, we hadden meer punten kunnen hebben, maar we zitten goed. We moeten gewoon veeleisender zijn en harder werken."