Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

Dante Vanzeir heeft KAA Gent (tijdelijk?) verlaten en hoopt bij Cercle Brugge zijn seizoen nieuw leven in te blazen. De aanvaller wil opnieuw belangrijk worden en ziet bij de Vereniging een sportief project dat perfect bij hem past.

Dante Vanzeir heeft KAA Gent op huurbasis verlaten en tekende bij Cercle Brugge, dat ook over een aankoopoptie beschikt. Bij de Vereniging hoopt hij opnieuw meer speelminuten te maken. Dit seizoen kwam hij nog maar vijf keer in actie in de JPL.

Op de sociale media van Cercle praatte Vanzeir al meteen over zijn overstap. Tijdens de winterstage in Portimão nam hij het woord. "Ik ben heel blij dat ik bij Cercle mag aansluiten", opent de nieuwe spits van Cercle.

Nieuwe start voor Vanzeir bij de Vereniging

"Voor mij is het ook een hele eer om deel te mogen uitmaken van deze fantastische groep jongens. En de ambitie die er is binnen de ploeg sprak me gewoon enorm aan. Dus ik ben heel blij dat we heel snel een oplossing hebben kunnen vinden en dat ik deze jongens kan helpen met hun doelstellingen te behalen."

"Ik denk dat Cercle heel attractief voetbal speelt. Heel direct, ze creëren superveel kansen. Het spel ligt vaak open. Natuurlijk krijgen we er op dit moment nog iets te veel binnen maar dat is zeker van belang geweest bij mijn keuze. Ook zeker het systeem met twee spitsen wat voor mij veel beter ligt. Dus het sportieve plaatje klopte volledig bij Cercle. Dat heeft voor mij de keuze gemakkelijk gemaakt", gaat Vanzeir verder.



De transfer kwam er zonder veel moeilijkheden. Voor de Belgische spits was de keuze ook snel gemaakt. "Ik heb met de mensen van Cercle samengezeten en zij hadden een heel sportief plan voor mij. Alles klopte voor mij. Ik had dadelijk een goed gevoel bij de ploeg en de mensen binnen Cercle. En voila, voor mij was de keuze heel eenvoudig uiteindelijk", aldus Vanzeir.