Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5855

Na zijn ribblessure maakt Nordin Jackers stilaan zijn comeback bij Club Brugge. De doelman blikt vooruit op zijn herstel, het keepersvraagstuk onder Ivan Leko en zijn ambities voor 2026.

Nordin Jackers raakte tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal geblesseerd. De Club-doelman botste hard met een aanvaller van de tegenstander, waardoor hij twee ribben brak en er ook nog eens vier ingedeukte ribben aan overhield.

Gelukkig gaat het al een pak beter met Jackers. Omwille van zijn blessure en die van Simon Mignolet stond Dani van den Heuvel de voorbije weken in doel. Zo kwam er vroeger dan verwacht een einde aan het rotatiesysteem tussen de doelmannen.

Een nieuw rotatiesysteem bij Club Brugge?

Daar kwam destijds bijzonder veel kritiek op. Nicky Hayen voerde het in, maar of zo'n systeem onder Ivan Leko ook mogelijk is, weet Jackers nog niet. "Zowel Simon als ik zijn nog niet 100% fit, dus zo’n gesprek zal voor na de stage zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"We zien wel wat het wordt", gaat de keeper verder. "Ik hoop vooral dat ik in 2026 geen gebroken ribben meer heb en drie prijzen pak." Zondag zou Jackers opnieuw met de groep kunnen trainen.

Terugkeer in zicht voor Nordin Jackers


"Woensdag zijn we exact zes weken na de breuk van mijn ribben. Dat is de normale tijd dat een breuk moet genezen en de dokters wilden mij die periode zeker geven. Enkel duiken doe ik voorlopig nog niet", aldus Jackers. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Nordin Jackers

Meer nieuws

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

07:40
6
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

07:00
20
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

10:00
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

10:15
Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

09:15
Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

10:00
1
Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

09:00
1
Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

08:41
Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

08:00
Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

08:20
Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

07:20
1
📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

08:10
Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

20:00
2
Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

06:30
1
Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

19:00
RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

23:00
7
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
10
Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

21:40
1
Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

21:20
Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

20:20
Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

21:00
1
Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

20:40
1
Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

16:30
4
Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

20:20
17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

19:40
1
'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

19:20
KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

18:40
Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

18:20
14
'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

17:40
Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

18:00
1
'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

17:00
1
Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over "Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer Artevelde Artevelde over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" stephen king stephen king over Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro Nero Nero over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen rinus michels rinus michels over Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard rinus michels rinus michels over Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training CringeMedia CringeMedia over Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan cartman_96 cartman_96 over Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa? André Coenen André Coenen over Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint" 1872 1872 over RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved