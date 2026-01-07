Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Na zijn ribblessure maakt Nordin Jackers stilaan zijn comeback bij Club Brugge. De doelman blikt vooruit op zijn herstel, het keepersvraagstuk onder Ivan Leko en zijn ambities voor 2026.

Nordin Jackers raakte tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal geblesseerd. De Club-doelman botste hard met een aanvaller van de tegenstander, waardoor hij twee ribben brak en er ook nog eens vier ingedeukte ribben aan overhield.

Gelukkig gaat het al een pak beter met Jackers. Omwille van zijn blessure en die van Simon Mignolet stond Dani van den Heuvel de voorbije weken in doel. Zo kwam er vroeger dan verwacht een einde aan het rotatiesysteem tussen de doelmannen.

Een nieuw rotatiesysteem bij Club Brugge?

Daar kwam destijds bijzonder veel kritiek op. Nicky Hayen voerde het in, maar of zo'n systeem onder Ivan Leko ook mogelijk is, weet Jackers nog niet. "Zowel Simon als ik zijn nog niet 100% fit, dus zo’n gesprek zal voor na de stage zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"We zien wel wat het wordt", gaat de keeper verder. "Ik hoop vooral dat ik in 2026 geen gebroken ribben meer heb en drie prijzen pak." Zondag zou Jackers opnieuw met de groep kunnen trainen.

Terugkeer in zicht voor Nordin Jackers



"Woensdag zijn we exact zes weken na de breuk van mijn ribben. Dat is de normale tijd dat een breuk moet genezen en de dokters wilden mij die periode zeker geven. Enkel duiken doe ik voorlopig nog niet", aldus Jackers.