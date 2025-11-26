Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!
Foto: © photonews

Club Brugge onderging de wet van de sterkste op bezoek bij Sporting Lissabon. In het slot van de wedstrijd was er bovendien mogelijk nog extra slecht nieuws voor blauw-zwart. Doelman Nordin Jackers raakte namelijk mogelijk ernstig geblesseerd.

Simon Mignolet zat voor het eerst sinds lange tijd nog eens in de selectie van Club Brugge, al was hij volgens Nicky Hayen nog niet klaar om ook effectief te spelen. En dus was het 'gewoon' Nordin Jackers die in de basis mocht beginnen. 

Hij onderging samen met de rest van Club Brugge de wet van de sterkste in Lissabon. Het werd uiteindelijk 3-0 voor de Portugezen. En op het einde van de wedstrijd moest het ergste mogelijk nog komen voor Club Brugge.

De doelman bleef liggen in minuut 94. Uiteindelijk floot de scheidsrechter de wedstrijd gewoon af, terwijl Jackers nog verzorgd werd door de medische staff van Club Brugge.

Zware blessure voor Nordin Jackers van Club Brugge?

Lees ook... VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in LissabonHij werd stevig geraakt tegen de borstkas en/of de ribben. Over de precieze ernst van de blessure is nog niets geweten, maar hij werd wel op een brancard afgevoerd in Lissabon. 

Mogelijk krijgen we op die manier een snellere terugkeer van Mignolet als oorspronkelijk voorzien was. We houden de zaak uiteraard verder voor u in de gaten.

Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Sporting Lissabon
Nordin Jackers

