Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

De trainerskwestie bij KRC Genk blijft onbeslist. Waar Nicky Hayen enkele dagen in polepositie leek te liggen, heeft Timmy Simons de voorbije dagen duidelijk terrein gewonnen, schrijft HBvL. Zondag was er nog geen witte rook, terwijl het sportieve werk zich blijft opstapelen.

Genk praat nog steeds met twee kandidaten, elk met een ander profiel en een andere visie dan de ontslagen Thorsten Fink. De keuze is dus nog niet gemaakt, maar duidelijk is wel dat de nieuwe coach meteen voor een zware opdracht staat.

Nicky Hayen brengt ervaring mee op het hoogste niveau. Hij pakte prijzen en proefde van de Champions League met Club Brugge, en maakte ook tactisch indruk in eerdere confrontaties met Genk.

Timmy Simons heeft dan weer een ander profiel. Als speler kende hij de top in binnen- en buitenland, als trainer werkte hij nog niet bij een absolute topclub. Zijn focus op discipline en fysieke weerbaarheid kan deze spelersgroep wel snel vooruithelpen. En hij maakte indruk tijdens de sollicitatiegesprekken.

Timmy Simons heeft nu evenveel kans als Nicky Hayen op trainersjob bij Genk

Wie het ook wordt, de timing is uitdagend. Na het gelijkspel op Charleroi wordt Play-off 1 halen een echte inhaalrace, zeker met nog maar tien speeldagen na de topper tegen Club Brugge. Gelijke spelen brengen Genk nergens.



Tegelijk blijven dezelfde problemen opduiken. Individuele fouten, vooral op stilstaande fases, kosten punten. Het excuusboek is leeg in de Cegeka Arena: onder een nieuwe coach moet er in 2026 een duidelijk plan komen, want alles zal beter moeten.