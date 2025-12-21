🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

De situatie van Vinícius Júnior bij Real Madrid is in een stroomversnelling geraakt. Ondanks de 2-0-zege tegen Sevilla werd de Braziliaan in het Santiago Bernabéu openlijk uitgefloten, zelfs bij zijn wissel als aanvoerder. Het was een publiek verdict na maanden van sportieve twijfel.

Waar het stadion rechtveerde voor Thibaut Courtois, keerde het zich volledig tegen Vinícius. De Braziliaan worstelt al sinds de herfst met vormverlies en uitstraling, en Bernabéu toont zelden genade wanneer het vertrouwen weg is.

Status of verleden bieden daar geen bescherming. Het fluitconcert bij zijn vervanging was veelzeggend. Vinícius gaf zijn kapiteinsband door aan Courtois en verliet onder luid boegeroep het veld.

Na affluiten verdween hij meteen in de catacomben, waarna hij op sociale media zijn profielfoto wijzigde naar een beeld in het shirt van Brazilië, vergezeld van een cryptische boodschap.

Nieuw contract lijkt ver weg

Ook buiten het veld stapelen de spanningen zich op. Vinícius ligt nog tot de zomer van 2027 onder contract en eist een nieuw akkoord ter waarde van naar verluidt 30 miljoen euro per jaar. De clubleiding, met voorzitter Florentino Pérez, weigert voorlopig toe te geven.

Dat alles speelde zich af op een avond waarop ook Kylian Mbappé geschiedenis schreef met zijn 59ste doelpunt van het kalenderjaar. Zijn prestatie verdween echter naar de achtergrond door het openlijke conflict tussen Vinícius en het Bernabéu-publiek.

