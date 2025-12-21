🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

Dit seizoen hebben de supporters van La Louvière een frisse wind gebracht in de Jupiler Pro League: massaal aanwezig en enorm luidruchtig, hebben zij zich onmiddellijk geschaard onder de beste supportersgroepen van de D1A. Maar deze zaterdag ging één van hen de mist in.

Als er één ding is dat je La Louvière sinds haar opmars naar 1A niet kunt afnemen, is het wel dat zij vergezeld werd door een groep bijzonder luidruchtige en trouwe supporters.

De Easi Arena zet zijn ultras in de schijnwerpers met een hele tribune die aan hen is gewijd, en bij uitwedstrijden zijn de supporters van de RAAL altijd talrijk aanwezig.

Dit was ook zo in de Kempen, ondanks de afstand. Maar het wedstrijdverloop frustreerde de aanwezige supporters van La Louvière. Na 5 minuten stonden ze al achter, en ze moesten het tweede doelpunt toestaan in de laatste momenten van de wedstrijd.

Het was toen de spanning opliep, in de 86e minuut, kort voordat Fall de gelijkmaker maakte, dat een supporter van de RAAL op een zeer slechte manier de aandacht op zich vestigde. Tijdens een corner goot een jonge fan van de Wolven de inhoud van zijn bierbeker over de lijnrechter heen.



Dit werd vastgelegd door de camera's van DAZN. De betrokken lijnrechter bleef onaangedaan. Maar het is waarschijnlijk dat de duidelijk herkenbare supporter hier veel spijt van zal krijgen...