Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het elan bij RSC Anderlecht is de voorbije weken duidelijk gegroeid en volgens doelman Colin Coosemans heeft dat alles te maken met leiderschap en duidelijke afspraken binnen de groep.

“Het niveau was gewoon te laag voor Anderlecht. Dat hebben we elkaar ook gezegd", aldus Coosemans in HLN. Onder Besnik Hasi kregen leidersfiguren een expliciete rol. Coosemans vormt daarin een duo met Thorgan Hazard. “Thorgan is een sociale leider die zware situaties met humor kan ontmijnen. We zijn totaal verschillende persoonlijkheden, maar net dat werkt.”

Ook de inbreng van assistent-trainer Lucas Biglia blijkt cruciaal. “Hij voelt perfect aan wat de groep nodig heeft en hamert op positief coachen. Zeker met een jonge kern mag het niet stilvallen, want dan slaat de spanning toe.”

Nog te vroeg om te zeggen hoe goed dit Anderlecht is

Een kantelmoment was het groepsgesprek zonder technische staf, vlak voor de match tegen KV Mechelen. “We hebben eerst met de kapiteins gesproken en daarna met iedereen. Het bleef even stil, maar we waren duidelijk: ‘Als het stil blijft, blijven we hier zitten.’ Uiteindelijk sprak iedereen vrijuit.”

Die meeting zorgde voor duidelijkheid over wat Anderlecht betekent. “Niet iedereen wist meteen waarvoor deze club staat of hoe supporters naar ons kijken. Dat is daar benoemd. Sindsdien loopt het veel beter en is iedereen scherper.”

Lees ook... LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?
Volgens Coosemans zit het verschil ook in details en geloof. “Vorig seizoen was het vaak ‘net niet’, nu valt het soms ‘net wel’ onze kant op. Dat geeft vertrouwen. Hoe goed we echt zijn? Dat is nog te vroeg om te zeggen, maar het gevoel in de groep is duidelijk veranderd.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?

LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?

11:19
Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

15:15
📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

15:00
🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

14:30
1
Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

12:30
LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

13:15
SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

14:00
1
🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

13:30
Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

12:10
Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

12:00
Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

11:30
Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck

Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck

10:30
Dit is de reden achter de stroeve start van Loïs Openda bij Juventus

Dit is de reden achter de stroeve start van Loïs Openda bij Juventus

11:00
Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk"

Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk"

10:00
5
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?

09:15
Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

09:30
9
Union lijkt te hunkeren naar winterbreak: "Soms moet je wedstrijden op een andere manier winnen"

Union lijkt te hunkeren naar winterbreak: "Soms moet je wedstrijden op een andere manier winnen"

08:40
Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"

Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"

08:20
23
Straffe Courtois en recorddoelpunt van Mbappé bezorgen Real Madrid de volle buit

Straffe Courtois en recorddoelpunt van Mbappé bezorgen Real Madrid de volle buit

09:00
Hierdoor ging La Louvière pijnlijk onderuit bij Westerlo: "Zo gaat dat op het hoogste niveau"

Hierdoor ging La Louvière pijnlijk onderuit bij Westerlo: "Zo gaat dat op het hoogste niveau"

06:30
🎥 Ajax wint niet, maar opnieuw vindt een Belg de weg naar doel

🎥 Ajax wint niet, maar opnieuw vindt een Belg de weg naar doel

07:00
Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

22:45
Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot

Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot

23:00
3
De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

22:00
Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"

Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"

20/12
2
Geen regelmaat in prestaties en nu ook fikse opdoffer voor Pocognoli bij Monaco

Geen regelmaat in prestaties en nu ook fikse opdoffer voor Pocognoli bij Monaco

22:30
Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

21:20
1
Licht aan het einde van de tunnel? Liverpool zet ongeslagen reeks verder tegen negenkoppig Tottenham

Licht aan het einde van de tunnel? Liverpool zet ongeslagen reeks verder tegen negenkoppig Tottenham

21:40
Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

20:10
Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

20:30
Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies

Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies

21:00
6
Sterkhouder Antwerp spreekt over toekomst en lijkt keuze te hebben gemaakt

Sterkhouder Antwerp spreekt over toekomst en lijkt keuze te hebben gemaakt

20/12
Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

20:00
2
Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

18:30
43
Vincent Janssen spreekt over toekomst bij Antwerp

Vincent Janssen spreekt over toekomst bij Antwerp

20/12
Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

19:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 18:30 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

GertjeFCB GertjeFCB over Club Brugge - KAA Gent: 2-1 Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie Nelvafrel Nelvafrel over SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien" Dan the Man Dan the Man over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" André Coenen André Coenen over Standard-Antwerp krijgt nog een langer staartje: The Great Old gaat in beroep tegen beslissing Jasperd Jasperd over Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies .. .. over Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd" trivece trivece over Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot Daja Daja over Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk" Jasperd Jasperd over Antwerp - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved