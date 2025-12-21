Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

Het elan bij RSC Anderlecht is de voorbije weken duidelijk gegroeid en volgens doelman Colin Coosemans heeft dat alles te maken met leiderschap en duidelijke afspraken binnen de groep.

“Het niveau was gewoon te laag voor Anderlecht. Dat hebben we elkaar ook gezegd", aldus Coosemans in HLN. Onder Besnik Hasi kregen leidersfiguren een expliciete rol. Coosemans vormt daarin een duo met Thorgan Hazard. “Thorgan is een sociale leider die zware situaties met humor kan ontmijnen. We zijn totaal verschillende persoonlijkheden, maar net dat werkt.”

Ook de inbreng van assistent-trainer Lucas Biglia blijkt cruciaal. “Hij voelt perfect aan wat de groep nodig heeft en hamert op positief coachen. Zeker met een jonge kern mag het niet stilvallen, want dan slaat de spanning toe.”

Nog te vroeg om te zeggen hoe goed dit Anderlecht is

Een kantelmoment was het groepsgesprek zonder technische staf, vlak voor de match tegen KV Mechelen. “We hebben eerst met de kapiteins gesproken en daarna met iedereen. Het bleef even stil, maar we waren duidelijk: ‘Als het stil blijft, blijven we hier zitten.’ Uiteindelijk sprak iedereen vrijuit.”

Die meeting zorgde voor duidelijkheid over wat Anderlecht betekent. “Niet iedereen wist meteen waarvoor deze club staat of hoe supporters naar ons kijken. Dat is daar benoemd. Sindsdien loopt het veel beter en is iedereen scherper.”

Lees ook... LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?›

Volgens Coosemans zit het verschil ook in details en geloof. “Vorig seizoen was het vaak ‘net niet’, nu valt het soms ‘net wel’ onze kant op. Dat geeft vertrouwen. Hoe goed we echt zijn? Dat is nog te vroeg om te zeggen, maar het gevoel in de groep is duidelijk veranderd.”