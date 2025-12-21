Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen"

De overwinning van Club Brugge tegen KAA Gent kwam er in een bijzonder geladen context. Het was de eerste confrontatie sinds de overstap van trainer Ivan Leko naar blauw-zwart.

Na afloop sprak Carlos Forbs over een cruciale zege. “Dit is een heel belangrijke overwinning. Ik vind ook dat we ze verdienen”, klonk het bij de flankaanvaller, die het spelbeeld in Brugse handen zag.

Volgens Forbs lag de sleutel bij het tempo en de rust aan de bal. “We hielden het tempo hoog en waren geduldig in het kiezen van onze momenten. Scoren is niet makkelijk, maar we trainen daar elke dag op”, benadrukte hij.

Van extra druk wou hij niets weten. “Nee, we willen gewoon elke match ons niveau tonen en drie punten pakken. Dat is onze mentaliteit”, klonk het nuchter bij de Bruggeling.

Club Brugge-aanvoerder Vanaken zag een verdiende zege

Ook aanvoerder Hans Vanaken sprak van een verdiende overwinning. “We hebben gezegd dat we alle emoties aan de kant moesten laten en gewoon presteren op het veld”, legde hij uit.

Vanaken gaf toe dat het geen topwedstrijd was, maar zag wel de juiste ingesteldheid. “We hebben niet onze beste match gespeeld, maar de inzet was er. We waren de enige ploeg die wou voetballen. Daarom pakken we verdiend die drie punten.”