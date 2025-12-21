Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

Tijdens de Slag om Vlaanderen verliet Brandon Mechele het veld voor de rust. De Rode Duivel kon de wedstrijd niet verder spelen.

Het is het slechte nieuws van de namiddag voor Club Brugge. De "Slag om Vlaanderen" is in volle gang tegen KAA Gent, maar de Blauw-Zwart zijn net hun leider in de verdediging kwijtgeraakt. Brandon Mechele heeft het veld verlaten voor de rust.

Mechele uitgevallen met blessure

Zonder enige aanraking met de tegenstander ging de verdediger in de 33e minuut op de grond zitten, niet in staat om verder te spelen. De Rode Duivel bleef een tijdje op de grond liggen voordat hij besefte dat zijn wedstrijd voorbij was.

Uiteindelijk, in de 38e minuut, kwam de wissel er: de jonge Jorne Spileers moest halsoverkop invallen. Spileers heeft dit seizoen niet veel speeltijd gehad. Ongeveer 816 minuten in totaal, wat neerkomt op 12 wedstrijden.

Brugge ging aanvankelijk aan de leiding dankzij Romeo Vermant, maar na de rust verslechterde de situatie.

Lees ook... 📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect›

In de 52e minuut maakte Maksim Paskotsi gebruik van een onoplettend moment om gelijk te maken op 1-1.