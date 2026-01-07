Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Ivan Leko kreeg de vraag welke speler hem de voorbije maanden het meest heeft verbaasd in de Jupiler Pro League. De coach van Club Brugge kwam met een opvallend antwoord dat niet uit zijn eigen kern kwam.

De uitgesproken favoriet voor de Gouden Schoen is dit jaar Christos Tzolis. De winger van Club Brugge zorgt voor spectaculaire statistieken, maar in de JPL zijn er nog spelers die verbaasden.

Ivan Leko kreeg in een interview met DAZN de vraag welke speler het meeste indruk op hem maakte de laatste maanden. Een kleine verrassing: de Kroaat ging niet voor een speler van Club Brugge.

Een verrassende keuze

"Zonder veel na te denken zou ik Zorgane van Union SG zeggen", vertelt Leko. "Hij is van Sporting Charleroi naar Union SG gegaan. Van een subtopper naar een topclub."

"Hij neemt meteen veel op zich. Dit is zonder er te veel over na te denken. Hij is een positieve verrassing in de laatste zes maanden", gaat Leko verder. De 25-jarige Algerijn is zich inderdaad goed aan het bewijzen bij de landskampioen.



Dit seizoen is Zorgane een vaste waarde in het elftal van David Hubert, hij speelt iedere wedstrijd. Als hij beschikbaar is toch. Momenteel zit hij op de Afrika Cup, waar hij met Algerije kon doorstoten naar de kwartfinales.