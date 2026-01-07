Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje
Foto: © photonews
Hans Cornelis nam de sportieve leiding over bij het vertrek van Rik De Mil bij Sporting Charleroi. Daarbij komt zijn kennis van het Frans meteen centraal te staan.

De erfenis van Rik De Mil

De vorige coach, Rik De Mil, stond bekend om zijn vlotte beheersing van meerdere talen. Hij analyseerde wedstrijden langdurig in verzorgd Frans, wat binnen de club als een belangrijke troef gold. Zijn overstap naar KAA Gent zorgde ervoor dat Charleroi op korte termijn een opvolger moest aanduiden.

Hans Cornelis nam die taak ad interim over en is ondertussen ook officieel aangeduid als hoofdtrainer. Hij werd meteen geconfronteerd met de hoge verwachtingen die aan de functie verbonden zijn. Tijdens zijn eerste week ontstond een opvallend moment toen hij in een interview naar het juiste Franse woord zocht. Een misverstand over het begrip ‘laatste fluitsignaal’ leidde tot hilariteit bij aanwezigen.

Cornelis gaf nadien aan dat hij zijn taalvaardigheid actief probeert te verbeteren. “Al doende boek je vooruitgang, dat heeft Rik De Mil mij ook gezegd”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Het incident werd binnen de club vooral gezien als een leermoment.

Dagelijkse praktijk op de club

De coach benadrukt dat Frans op Mambourg de standaardtaal is. Hij werkt dagelijks in die taal met stafleden en medewerkers, wat zijn vooruitgang versnelt. Volgens hem helpt die constante oefening om de communicatie efficiënter te maken.

Lees ook... Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan
Cornelis verwijst daarbij opnieuw naar het belang van regelmaat. Hij geeft aan dat Frans nooit zijn favoriete schoolvak was, maar dat de noodzaak binnen de club hem stimuleert om stappen te zetten. Tot slot benadrukt hij dat de inspanning ook door de omgeving wordt gewaardeerd. Het gebruik van de voertaal ziet hij als een vorm van respect tegenover iedereen die binnen Sporting Charleroi werkt.

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

