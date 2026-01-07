Verliest Genk nog sterkhouder deze winter? Interesse uit Premier League is sterk gestegen

Zakaria El Ouahdi (24) staat deze maand mogelijk dan toch nog voor een transfer. De rechtsback van Racing Genk geniet belangstelling van Crystal Palace, Everton en Stuttgart.

De verdediger wordt al langere tijd gelinkt aan een vertrek uit de Cegeka Arena. In het verleden viel zijn naam onder meer bij Benfica, Wolfsburg en Rennes, maar een transfer kwam nooit tot stand. El Ouahdi heeft bij Genk nog een contract tot 2028 en werd recent niet opgeroepen door de Marokkaanse bondscoach voor de Africa Cup.

Dit seizoen maakte de wingback al vier goals in veertien matchen. Genk laat hem deze maand liever niet gaan, maar de interesse van buitenlandse clubs wordt steeds concreter. Crystal Palace volgt hem al een tijdje, terwijl ook Everton en Stuttgart concrete stappen lijken te zetten.

Voor Genk betekent een transfer van El Ouahdi een verlies van een belangrijke speler, zeker op de rechterflank. Toch lijkt het bestuur bereid te luisteren naar serieuze aanbiedingen, gezien de druk van geïnteresseerde clubs uit topcompetities.

Ondertussen voert Genk ook onderhandelingen met Viktoria Plzen over Patrik Hrosovsky. De middenvelder heeft een aflopend contract en heeft al een akkoord over een tweejarig contract met de Tsjechen.



Hrosovsky wil echter liefst nog deze maand de stap zetten. Genk hoopt de deal snel rond te krijgen zodat ze zowel op het middenveld als op de vleugel goed voorbereid het tweede deel van het seizoen ingaan.