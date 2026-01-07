Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Julien Duranville komt bij Borussia Dortmund voorlopig niet aan spelen toe en een uitleenbeurt leek een logische piste. Ook een terugkeer naar Anderlecht werd genoemd, maar daar is nu duidelijkheid over gekomen.

Julien Duranville heeft het niet gemakkelijk bij Borussia Dortmund op dit moment. De flankaanvaller kwam in 2023 terecht bij de club, maar doorbreken is nog niet gelukt. Hij werd afgeremd door blessures.

Dit seizoen maakte hij nog geen enkele minuut bij de hoofdmacht, maar een fitte Duranville moet wel spelen. Dat beseffen ze in Duitsland ook, en dus denkt de club aan een uitleenbeurt.

Paars-wit trekt duidelijke lijn over Duranville

Meteen kwam Anderlecht naar voren als een optie. Duitse media meldden dat paars-wit een terugkeer op ogen had, maar echt concreet leek het nog niet te zijn. Ondertussen is er meer duidelijkheid.

Transferexpert Sacha Tavolier meldt op X namelijk dat Anderlecht formeel heeft ontkend dat Julien Duranville deze winter op uitleenbasis van Borussia Dortmund zou overkomen. Deze piste lijkt dus van de baan.

Lees ook... Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn
De tweevoudige Rode Duivel werd altijd een grote toekomst voorspeld en kan de verwachtingen nog steeds inlossen, maar dan mag hij niet veel tijd meer verliezen. In totaal speelde de 19-jarige al 27 wedstrijden voor Dortmund.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Borussia Dortmund
Julien Duranville

Meer nieuws

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

07:20
Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

12:00
3
"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

07:40
Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

21:40
1
Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

21:00
Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

07:00
RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

23:00
2
Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

20:20
Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

22:00
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
6
Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

21:20
Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

20:20
Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

20:40
1
Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

20:00
'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

19:20
'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

17:40
17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

19:40
1
Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

19:00
KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

18:40
Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

18:20
12
Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

18:00
1
'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

17:00
1
Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

12:40
Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

17:20
Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

16:30
4
Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

14:40
4
Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

11:20
1
Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit

Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit

16:00
📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'

📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'

15:00
Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

15:45
"Scheidsrechterskorps is als de maffia" - Voormalig toptrainer moet woorden intrekken

"Scheidsrechterskorps is als de maffia" - Voormalig toptrainer moet woorden intrekken

15:30
Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

13:45
5
📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

14:20
2
Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

14:15
5
Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

14:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 16
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 09/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 10/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli 10/01 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 10/01 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 10/01 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 10/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11/01 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern München Bayern München 11/01 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

Jacques1963. Jacques1963. over RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar André Coenen André Coenen over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen André Coenen André Coenen over 17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde" Groen Groen over Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro Rouche95 Rouche95 over Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft André Coenen André Coenen over Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden André Coenen André Coenen over Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen' Zapper24 Zapper24 over Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan Swakke25 Swakke25 over Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved