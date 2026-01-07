Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Julien Duranville komt bij Borussia Dortmund voorlopig niet aan spelen toe en een uitleenbeurt leek een logische piste. Ook een terugkeer naar Anderlecht werd genoemd, maar daar is nu duidelijkheid over gekomen.

Julien Duranville heeft het niet gemakkelijk bij Borussia Dortmund op dit moment. De flankaanvaller kwam in 2023 terecht bij de club, maar doorbreken is nog niet gelukt. Hij werd afgeremd door blessures.

Dit seizoen maakte hij nog geen enkele minuut bij de hoofdmacht, maar een fitte Duranville moet wel spelen. Dat beseffen ze in Duitsland ook, en dus denkt de club aan een uitleenbeurt.

Paars-wit trekt duidelijke lijn over Duranville

Meteen kwam Anderlecht naar voren als een optie. Duitse media meldden dat paars-wit een terugkeer op ogen had, maar echt concreet leek het nog niet te zijn. Ondertussen is er meer duidelijkheid.

Transferexpert Sacha Tavolier meldt op X namelijk dat Anderlecht formeel heeft ontkend dat Julien Duranville deze winter op uitleenbasis van Borussia Dortmund zou overkomen. Deze piste lijkt dus van de baan.

De tweevoudige Rode Duivel werd altijd een grote toekomst voorspeld en kan de verwachtingen nog steeds inlossen, maar dan mag hij niet veel tijd meer verliezen. In totaal speelde de 19-jarige al 27 wedstrijden voor Dortmund.