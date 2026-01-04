Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Julien Duranville heeft bij Borussia Dortmund totaal geen uitzicht meer op speeltijd. De club is druk bezig met het zoeken naar een oplossing, en Anderlecht behoort tot de clubs die hun interesse hebben laten blijken.

Julien Duranville zit in een erg moeilijke situatie bij Borussia Dortmund. Terwijl de 19-jarige vleugelspeler eindelijk verlost is van zijn fysieke problemen, wordt hij nu aan de kant gezet door zijn coach Niko Kovac en maakt hij zelfs geen deel meer uit van de A-kern.

De enige haalbare oplossing voor de Rode Duivel lijkt een vertrek deze winter, waarschijnlijk op huurbasis. Verschillende opties liggen op tafel, terwijl clubs uit de Bundesliga zoals Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach geweigerd zouden hebben de speler op te nemen.

FC Sevilla, dat Duranville graag deze wintermercato op huurbasis naar Spanje wil halen, toonde al interesse. Maar SPORT1, een Duits medium, meldt dat RSC Anderlecht eveneens bij de speler aanklopt.

In 2023 verkocht Sporting Julien Duranville voor 8,5 miljoen euro, een bedrag dat de club onmogelijk kon weigeren. Maar de transfer kwam duidelijk te vroeg in de ontwikkeling van de speler, die bij zijn aankomst in Duitsland meteen met blessures te maken kreeg.


In twee jaar tijd speelde Duranville slechts 15 (gedeeltelijke) wedstrijden voor Borussia Dortmund. Door een gebrek aan vertrouwen zou hij wel eens kunnen overwegen om terug te keren naar zijn thuisclub om zo zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Borussia Dortmund
Julien Duranville

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

21:40
Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

23:00
KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

22:30
Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

22:00
🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

21:20
El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

21:00
🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

20:30
Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

20:00
🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

19:30
1
Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

18:30
'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

13:30
Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

19:00
Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

17:00
2
De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

18:00
🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

17:30
3
'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent'

'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent'

16:00
3
DONE DEAL: KVC Westerlo troeft Gent en Zulte Waregem af voor Anderlecht-youngster

DONE DEAL: KVC Westerlo troeft Gent en Zulte Waregem af voor Anderlecht-youngster

15:30
De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen

De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen

16:30
2
Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

11:00
13
Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

14:40
10
'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage'

'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage'

15:00
2
Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

14:00
2
DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

12:00
1
Stevige domper voor Club Brugge op stage

Stevige domper voor Club Brugge op stage

12:30
"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

08:22
Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana De derde helft

Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana

13:00
Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

11:30
2
Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

09:30
Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

10:30
'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

10:00
5
Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

08:49
"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

09:01
4
Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

03/01
13
'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

07:00
1
'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

03/01
'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 16
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 09/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 10/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli 10/01 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 10/01 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 10/01 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 10/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11/01 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern München Bayern München 11/01 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

pief pief over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding Sv1978 Sv1978 over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Standard 2.0 Standard 2.0 over 'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage' Andreas2962 Andreas2962 over 'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent' Andreas2962 Andreas2962 over De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij" FCBalto FCBalto over 🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League pief pief over Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending Swakke25 Swakke25 over Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger' Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved