Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

Julien Duranville heeft bij Borussia Dortmund totaal geen uitzicht meer op speeltijd. De club is druk bezig met het zoeken naar een oplossing, en Anderlecht behoort tot de clubs die hun interesse hebben laten blijken.

Julien Duranville zit in een erg moeilijke situatie bij Borussia Dortmund. Terwijl de 19-jarige vleugelspeler eindelijk verlost is van zijn fysieke problemen, wordt hij nu aan de kant gezet door zijn coach Niko Kovac en maakt hij zelfs geen deel meer uit van de A-kern.

De enige haalbare oplossing voor de Rode Duivel lijkt een vertrek deze winter, waarschijnlijk op huurbasis. Verschillende opties liggen op tafel, terwijl clubs uit de Bundesliga zoals Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach geweigerd zouden hebben de speler op te nemen.

FC Sevilla, dat Duranville graag deze wintermercato op huurbasis naar Spanje wil halen, toonde al interesse. Maar SPORT1, een Duits medium, meldt dat RSC Anderlecht eveneens bij de speler aanklopt.

In 2023 verkocht Sporting Julien Duranville voor 8,5 miljoen euro, een bedrag dat de club onmogelijk kon weigeren. Maar de transfer kwam duidelijk te vroeg in de ontwikkeling van de speler, die bij zijn aankomst in Duitsland meteen met blessures te maken kreeg.



In twee jaar tijd speelde Duranville slechts 15 (gedeeltelijke) wedstrijden voor Borussia Dortmund. Door een gebrek aan vertrouwen zou hij wel eens kunnen overwegen om terug te keren naar zijn thuisclub om zo zijn carrière nieuw leven in te blazen.