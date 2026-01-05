Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

Standard heeft de wereld verrast door een nieuwe doelman mee op stage te nemen: Belmin Dizdarevic. De Bosniër zou waarschijnlijk geen echte concurrent vormen voor de vaste doelmannen.

Wie is Belmin Dizdarevic (24 jaar)? De supporters van Standard hebben zich die vraag waarschijnlijk gesteld toen de Bosniër, min of meer uit het niets, werd aangekondigd als deel van de groep Rouches die naar Portugal vertrok voor hun winterstage.

Ondanks de afwezigheid van Epolo, die naar de Afrika Cup is vertrokken, rekent Standard natuurlijk op Lucas Pirard als nummer één tijdens deze stage (en bij de hervatting als de doelman met Congo tot het einde zou gaan). Dizdarevic komt om de gebruikelijke nummer drie van Rouches, Matteo Godfroid, numeriek te vervangen.

Met de SL16 in de tweede seizoenshelft?

Volgens La Dernière Heure zou Belmin Dizdarevic tijdens deze stage moeten proberen de club te overtuigen, voordat hij in de tweede seizoenshelft naar het U23-team wordt gestuurd. Hij zou dan de over-23 speler van de SL16 worden, die er op dit moment geen heeft.

Op papier zou Dizdarevic een interessante gok kunnen zijn van Marc Wilmots. Maar daarvoor moet hij bewijzen dat hij een stap kan maken, want zijn enige ervaring op het hoogste niveau is de Bosnische eerste divisie, met zijn opleidingsclub SK Sarajevo en recentelijk met Velez Mostar.

Bosnisch international, maar mislukt in Montpellier

Van 2023 tot 2025 kreeg Dizdarevic zijn kans bij Montpellier, waar hij meerdere malen op de bank zat in de Ligue 1 zonder ooit speeltijd te krijgen. De Bosniër speelde enkel met het reserveteam van MHSC. Vorige zomer keerde hij terug naar Bosnië-Herzegovina, voordat hij deze winter transfervrij werd.





Een enigszins verrassend profiel, dus, maar met een beperkt risico aangezien hij gratis komt. En Belmin Dizdarevic heeft een cap in het nationale team van Bosnië-Herzegovina: deze dateert uit 2021 toen hij inviel in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de VS, binnen een bosnisch "tweede" team. In 2020 was hij al geselecteerd voor de Nations League (zonder te spelen) en werkte hij samen met onder andere Gojko Cimirot: wie weet, als hij zijn nummer heeft bewaard, kunnen de twee mannen het nog over Sclessin hebben...