PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

De spelers van KAS Eupen zijn naar Parijs vertrokken voor een acht dagen durende stage op de PSG Campus. Dit is de eerste concrete realisatie van het partnerschap tussen de twee clubs sinds de overname van de Panda's door Qatar Sports Investments.

Het wa nieuws dat een keerpunt markeerde in de geschiedenis van de club: in december is AS Eupen officieel overgenomen door Qatar Sports Investments, de eigenaar van Paris Saint-Germain. En dat leverde ook meteen heel wat nieuwigheiden op in het organogram.

PSG ondersteunen vanuit België als doelstelling

Het doel van QSI is om een club in België te ontwikkelen die PSG kan ondersteunen en die dus in de eerste divisie moet spelen. Het zal ook een gelegenheid zijn voor KAS Eupen om (jonge) spelers die nog geen plaats hebben bij PSG in huis te halen, en voor de Parijzenaren om een of andere veelbelovende speler bij de Panda's te spotten.

Begin 2026 krijgt het concrete partnerschap tussen de twee clubs al vorm, aangezien de Eupense ploeg zich dit weekend naar de Franse hoofdstad heeft begeven voor een trainingskamp op de PSG Campus van 2 tot 10 januari.

Eupen op stage bij PSG

De gelegenheid voor de spelers van de Kehrweg om te werken in ultramoderne infrastructuren, die tot de beste ter wereld behoren, en om te observeren hoe de huidige Europese kampioenen dagelijks trainen - een groot verschil met Eupen zelf.



Tijdens deze stage zal er ook een vriendschappelijke wedstrijd plaatsvinden tussen het eerste elftal van PSG (al gaat het vermoedelijk over een vertimmerd B-elftal) en dat van Eupen. Het begin van een partnerschap dat de Oostkantonners naar een andere dimensie zal gaan tillen?