El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

Marokko stond in de Africa cup tegenover Tanzania. Marokko won met het kleinste verschil en stoot zo door naar de kwartfinale.

Marokko stoomde op cruise control door naar de knock-outfase van de Africa Cup. De ‘Atlasleeuwen’ eindigden als groepswinnaar in een poule met Mali, Comoren en Zambia. Marokko versloeg Comoren, speelde gelijk tegen Mali en won ook van Zambia in de laatste wedstrijd.

Bij Tanzania verliep de groepsfase iets moeizamer. Het team werd derde in een poule met Nigeria, Tunesië en Oeganda. Omdat Tanzania bij de beste nummers drie behoorde, plaatste het zich toch voor de volgende ronde.

Dominant Marokko

Marokko domineerde zoals verwacht de hele wedstrijd tegen Tanzania. De ploeg van coach Walid Regragui had volgens Sofascore 71% balbezit en creëerde 12 schoten, waarvan er slechts één op doel belandde.

Dat ene schot was meteen ook het winnende doelpunt. Brahim Diaz kroonde zich tot matchwinnaar na een assist van Achraf Hakimi, de twee grootste namen in de Marokkaanse selectie.

Oude bekenden



Daarnaast stonden er ook enkele oude bekenden aan de aftrap. Bilal El Khannouss (ex-Genk) speelde de volledige wedstrijd voor Marokko, terwijl Ally Samatta bij Tanzania tevreden moest zijn met een invalbeurt.