Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

De Gouden Schoen komt eraan en bij de stemgerechtigde profs is er toch één opvallende naam die luid klinkt: Ardon Jashari. In een gesprek in HLN met Toby Alderweireld, Simon Mignolet en Hans Vanaken schuiven de drie routiniers de voormalige middenvelder van Club Brugge nadrukkelijk naar voren.

En dat ondanks zijn zomertransfer naar AC Milan. “Ik denk dat Jashari een vrij logische naam is”, stelt Vanaken. “Iedereen weet ondertussen wel wat een fantastisch seizoen die heeft gekend. Zelfs in één stemronde gaat hij heel veel punten krijgen.”

Vanaken geeft toe dat de start van Jashari bij Club Brugge niet vlekkeloos was. “Zijn begin was moeilijk, maar iedereen zag wel meteen dat hij over de nodige kwaliteiten beschikte. Hij had gewoon een korte periode nodig om zich aan te passen aan het niveau. Maar dat het erin zat, was wel duidelijk.”

Ardon Jashari is volgens het trio een grote kandidaat voor de Gouden Schoen

Voor Mignolet zit de sleutel vooral in het mentale. “Vooral ook het mentale aspect van die jongen. De wil en de motivatie om sterker te worden waren heel groot. Dat zag je in de dagelijkse dingen. Eigenlijk kan je dat alleen inschatten door dagelijks met die jongens te trainen. Dat was echt een ‘man on a mission’.”

Alderweireld herkent dat profiel. Hij maakt de vergelijking met zijn tijd bij Antwerp. “Ik heb bij Antwerp hetzelfde meegemaakt met Willian Pacho. Toen werd gezegd: ‘Die kan nog geen pass van twee meter geven.’ Maar hij had de fysieke kwaliteiten én de mentaliteit om elke dag te werken en te luisteren. Dan kan het heel snel gaan. Dan is de sky the limit.”



Ook de transfersoap rond Jashari liet sporen na. “Hij zat er heel fel mee in dat wij als groep zouden denken dat hij een vuil spelletje speelde”, vertelt Mignolet. Vanaken bevestigt: “Hij was nog geregeld op de club om individueel te trainen en belde me ook een paar keer om zijn standpunt uit te leggen.”