🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

Real Madrid won zondag makkelijk van Real Betis. Het werd 1-5 in Bernabéu dankzij een hattrick van Gonzalo Garcia.

Real Madrid kreeg zondag Real Betis, de nummer zes in de stand, op bezoek. De Koninklijke moest het doen zonder superster Kylian Mbappé, die kampt met een knieblessure.

Hattrick van Gonzalo Garcia

Door Mbappé’s afwezigheid kreeg de 21-jarige Gonzalo Garcia zijn kans, en die greep hij met beide handen. De jonge Spanjaard scoorde drie doelpunten in de 5-1 overwinning.

Vooral het tweede doelpunt zal hij niet snel vergeten: Garcia controleerde de bal op de borst en schoot met een prachtige volley in de benedenhoek. De andere twee doelpunten kwamen van Raul Asencio en Fran Garcia.

Kind van het huis

Gonzalo Garcia speelt al sinds 2014 bij Real Madrid en doorliep daar alle jeugdreeksen. De afgelopen twee seizoenen maakte hij deel uit van het beloftenteam Real Madrid Castilla.

Contract tot 2030

Volgens de website van Real Madrid tekende Garcia onlangs een nieuw contract tot 2030 bij de Koninklijke. Zowel Real Madrid als Xabi Alonso zien duidelijk zijn potentieel. Dit seizoen kwam Garcia al 18 keer in actie voor het eerste elftal.

Real Betis
Real Madrid

