OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet
Foto: © photonews
Anderlecht ruimt verder op in zijn kern. Een jonge middenvelder die de hoge verwachtingen nooit kon inlossen, krijgt elders de kans om zich opnieuw te bewijzen en minuten te maken.

Anderlecht beschikt nog over enkele overbodige spelers. Voor één van hen werd ondertussen een oplossing gevonden. Cedric Hatenboer wordt namelijk uitgeleend aan Telstar, meldt paars-wit.

De middenvelder kwam ongeveer een jaar geleden over van Excelsior Rotterdam voor 2,1 miljoen euro. Op dat moment werd beslist om hem zijn seizoen te laten uitdoen bij de club uit Rotterdam.

Nieuwe kans in Nederland voor overbodige pion

Eens hij écht bij Anderlecht terechtkwam werd er veel van hem verwacht, maar de 20-jarige Nederlander kon de verwachtingen nooit inlossen. Zonder één wedstrijd bij de hoofdmacht vertrekt hij nu alweer met een uitleenbeurt.

Wel kwam Hatenboer vijf keer in actie voor de RSCA Futures, al was het helemaal niet naar zijn zin (en die van zijn entourage) dat hij bij de U23 moest spelen. Dat werkte ook niet in zijn voordeel.


Zijn uitleenbeurt aan Telstar loopt tot aan het einde van het seizoen. Het akkoord bevat ook een optie voor een definitieve transfer. Telstar staat pas 15e in de Nederlandse Eredivisie.

Anderlecht
Cedric Hatenboer

