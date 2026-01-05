Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

Anis Hadj Moussa, de voormalige middenvelder van Patro Eisden Maasmechelen, zou deze winter Feyenoord kunnen verlaten. Volgens RTV Rijnmond is Olympique Marseille - de club van Arthur Vermeeren - concreet geïnteresseerd in de 23-jarige Algerijn.

Feyenoord betaalde in januari 2024 nog 3,5 miljoen euro voor Hadj Moussa, die sindsdien uitgroeide tot een belangrijke vleugelspeler. De Rotterdammers bereiden zich momenteel in Marbella voor op de tweede seizoenshelft.

Hadj Moussa ligt nog tot medio 2030 vast bij Feyenoord, waardoor de club in een sterke positie staat om een flink transferbedrag te vragen. “Het zou de Rotterdammers een flink miljoenenbedrag opleveren”, schrijft RTV Rijnmond.

Anis Hadj Moussa kan naar Marseille

De speler is momenteel actief op de Afrika Cup, maar de belangstelling van Marseille lijkt concreet genoeg om een wintertransfer te overwegen. Voor Feyenoord zou het een mooie manier zijn om een topspeler te verzilveren voordat zijn marktwaarde nog verder stijgt.

Deze zomer deed Feyenoord al zaken met Marseille. Toen betaalde de Franse club minimaal dertig miljoen euro voor Igor Paixão, die een goed eerste halfjaar achter de rug heeft in Stade Vélodrome.



Voor Hadj Moussa zou een transfer naar Marseille een flinke stap hogerop betekenen, terwijl Feyenoord kan profiteren van een stevige financiële meevaller.