Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

Manchester United heeft maandag Ruben Amorim per direct ontslagen. De Portugese manager, sinds november 2024 actief op Old Trafford, moest vertrekken na het 1-1-gelijkspel tegen Leeds United zondag.

Het puntenverlies tegen Leeds bleek voor het bestuur de druppel. Amorim stond 63 wedstrijden aan het roer bij United, maar kon daarin slechts 25 keer als winnaar van het veld stappen.

Na de wedstrijd van zondag werd al duidelijk dat er spanningen waren tussen Amorim en het bestuur. “Ik wil enkel zeggen dat ik hier gekomen ben om de manager te zijn. Niet om de coach te zijn”, zei hij op de persconferentie. “Ik weet dat mijn naam niet Tuchel, Conte of Mourinho is, maar ik ben de manager van Manchester United.”

Ruben Amorim ontslagen, spanningen stegen al tijdje

Het ontslag komt niet als een complete verrassing. Amorim en de clubleiding lagen al langer op ramkoers. Zondag had de Portugees nog scherp uitgehaald naar het management: “In elk departement – van de scouting tot de sportief directeur – moet iedereen zijn job doen. Ik zal de mijne doen voor de komende 18 maanden en dan gaan we verder.”

Tijdens zijn periode bij United kende Amorim wisselvallige resultaten. Hoewel hij enkele belangrijke wedstrijden wist te winnen, bleef consistent succes uit, waardoor de druk op de Portugees voortdurend toenam.

Voorlopig zal ex-speler Darren Fletcher de honneurs waarnemen als interim-manager terwijl Manchester United op zoek gaat naar een nieuwe permanente oplossing voor het roer.