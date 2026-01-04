'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent'

Dante Vanzeir is op zoek naar een oplossing voor zijn moeilijke situatie bij KAA Gent. Mogelijk komt de oplossing vanuit Brugge, want Cercle Brugge zou hem op huurbasis willen in huis gaan halen.

Dante Vanzeir heeft een verleden bij Genk, Beerschot, Mechelen en Union, maar na een periode in de Verenigde Staten kwam hij in januari 2025 naar KAA Gent. Daar maakte hij meteen de nodige indruk voor zijn nieuw team.

Dit seizoen gaat het echter van kwaad naar erger voor de spits, die in de pikorde heel wat plaatsjes is gezakt en zo steeds minder aan spelen toekwam onder Ivan Leko. Zijn marktwaarde op Transfermarkt is gedaald van 5 miljoen euro voor de zomer naar nog amper twee miljoen euro.

Dante Vanzeir komt steeds minder in de plannen voor bij KAA Gent

Op speeldag 1 tegen STVV kwam hij nog in actie in de basis voor de Buffalo's, daarna verdween hij steeds meer uit de basisploeg en bij momenten zelfs helemaal uit de selectie. Ondertussen staat de teller op amper 146 speelminuten.

Dante Vanzeir lijkt ook onder Rik De Mil niet echt vaak aan spelen toe te komen en de Buffalo’s zoeken daarom naar een oplossing voor de 27-jarige aanvaller. Cercle Brugge is alvast geïnteresseerd en de gesprekken omtrent een uitleenbeurt lopen momenteel volop. — Stefan Smet (@Stefan_gent) January 4, 2026

Zelfs in de Beker van België kreeg hij geen kansen van Ivan Leko, die zelf ook inzag dat het een moeilijke zaak was voor iedereen. En ook onder nieuwe coach Rik De Mil lijken er niet meteen kansen te gaan komen voor hem.





Reden te meer dat er een oplossing gezocht moet worden. Die gaat mogelijk gevonden worden op Jan Breydel, want volgens Het Nieuwsblad zou Cercle Brugge hem op huurbasis in huis willen halen. Er zouden al gesprekken lopende zijn.