'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

Het hangt in de lucht: Joel Ordoñez lijkt op het punt te staan Brugge te verlaten voor Liverpool, en dat voor een behoorlijk waanzinnig bedrag. De Club zou al enkele opties in het vizier hebben om hem op te volgen.

Joel Ordoñez lijkt op het punt te staan de recordtransfer naar het buitenland in het Belgische voetbal te worden: Liverpool zou bereid zijn om... 50 miljoen euro te betalen voor de Ecuadoraanse centrale verdediger van Club Brugge. Een buitensporig bedrag dat blauw-zwart in staat stelt om het record van Ardon Jashari (en Charles De Ketelaere voor hem) te verbreken.

Club Brugge op zoek naar vervanging voor vertrekkende Joel Ordonez

Maar dit vertrek laat Brugge zonder verdedigers achter: een deel van die 50 miljoen zal zeker moeten worden hergeïnvesteerd in een vervanger voor Ordoñez. En volgens de Oostenrijkse pers zouden de Bruggelingen een piste hebben lopen bij Wolfsberger AC.

Club Brugge zou namelijk een van de geïnteresseerde clubs zijn in Chibuike Nwaimu, de 22-jarige Nigeriaanse centrale verdediger van Wolfsberger AC. Hij sloot zich in de zomer van 2024 aan bij de Oostenrijkse Bundesliga en heeft zich daar als een belangrijke basisspeler bewezen bij Wolfsberger.

Club Brugge op het spoor van Chibuike Nwaimu van Wolfsberger AC

Nwaimu wordt door Transfermarkt gewaardeerd op 6 miljoen euro, een bedrag dat Brugge niet zou afschrikken. Het is echter een bedrag dat RSC Anderlecht, destijds genoemd, ervan weerhield om concreet te worden.



Blauw-zwart zal wel de nodige concurrentie hebben en staat zelfs niet in poleposition: het medium Krone meldt dat Trabzonspor het meest significante en concrete bod heeft uitgebracht aan Wolfsberger voor hun centrale verdediger.