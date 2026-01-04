"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

RSC Anderlecht beleefde een erg woelig 2025. Besnik Hasi kwam begin dit jaar de rangen versterken, maar werd bijna opnieuw ontslagen. Richting nieuw jaar werd het dan toch weer wat beter.

Het was een woelig jaar 2025 voor RSC Anderlecht. Ook het organigram werd opnieuw helemaal hertekend. Zo waren er de zware supportersprotesten tegen sterke man Wouter Vandenhaute, die uiteindelijk ook vertrok.

Zotte protestactie van de fans van Anderlecht

“Het was wel een van de zotste protestacties van de laatste twintig jaren, hoe ze Wouter Vandenhaute hebben buitengeduwd bij RSC Anderlecht. Ik vond dat heel erg straf, hoe persoonlijk het werd, hoe lang ze het hebben volgehouden en dat het is gelukt.”

“Het maakt Anderlecht wel uniek. En dat maakt ook dat we – ook als het even wat minder met hen gaat – over ze blijven spreken. Die club staat in brand als ze niet winnen, het is altijd wel iets”, aldus Evert Winkelmans daarover in MidMid.

Bijzonder interview met CEO Bornauw

De nieuwe sterke man is nu CEO Bornauw. Die sprak onlangs nog over dat er mogelijk geen ploeg meer rechtstreeks zou overgaan uit tweede klasse: “Vraag dan eens een review aan van dat artikel voor je het laat verschijnen. Toch?”



“En bedenk dan dat je zoiets misschien beter niet zegt in de pers. Alé, sorry meneer Bornauw …”, aldus Leroy Deltour heel streng. Waarop Winkelmans opnieuw: “Tijdens een lopend seizoen zoiets zeggen …” - er zal nog veel over te doen zijn.