'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage'

Op stage in Portugal moet Standard Luik het zien te stellen zonder Mathieu Epolo. Het maakt van de gelegenheid gebruik om verschillende opties in het doel te testen.

Standard Luik is naar Portugal vertrokken met een lichtjes gewijzigd team. Voor deze winterstage moet coach Vincent Euvrard het namelijk onder meer stellen zonder Matthieu Epolo, momenteel aanwezig op de Afrika Cup in Marokko.

Standard zal moeten vertrouwen op andere spelers om de continuïteit tijdens de voorbereiding te waarborgen. Het is een verre van ideale situatie, maar wel voorzien. In het doel zijn er meerdere opties beschikbaar.

Een nieuwe doelman

Lucas Pirard en Quentin Durka zijn aanwezig, net als de jonge Esteban Levaux, 16 jaar oud. De Bosniër Belmin Dizdarevic, 24 jaar, heeft zich ook bij de groep gevoegd na het ondertekenen van een kortlopend contract.

Seguimos para Portugal. Les 29 Rouches qui s’envolent ce dimanche pour le stage hivernal, du 4 au 10 janvier. 🇵🇹 pic.twitter.com/f1UBvZndZH — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 4, 2026

Na een periode bij het B-team van Montpellier is hij hier om zijn waarde te bewijzen. Hij is gratis gearriveerd, want hij was na een periode bij Velez Mostar sinds 1 januari een vrije speler. Nu wil Dizdarevic van deze stage profiteren om zich te tonen.





De afwezigheid van Matteo Godfroid geeft hem de kans om de staf te overtuigen. De supporters zullen de prestaties van deze nieuwe doelman nauwlettend volgen, die zijn naam bij de club wil vestigen. Of dat ook tot een langdurig oplossing zal zorgen, moet nog blijken.