Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

Antwerp kiest ook dit jaar voor een wintervoorbereiding zonder buitenlandse stage. De club blijft in eigen land trainen, net zoals enkele andere teams uit de hoogste klasse.

Verschuiving in winterplanning

In 2024 was Antwerp de enige eersteklasser die het zonder buitenlandse stage deed. Waar andere clubs naar warmere bestemmingen trokken, bleef de landskampioen toen in België. Zelfs Kortrijk, dat jarenlang thuis trainde, koos toen opnieuw voor een kamp over de grens.

Vorig jaar was de situatie anders. Slechts vier clubs trokken toen weg, omdat de winterpauze uitzonderlijk kort was. Antwerp moest al vroeg aan de bak met een bekerwedstrijd tegen Union en kort daarna de stadsderby tegen Beerschot. Daardoor was er nauwelijks ruimte om een oefenkamp te organiseren.

Huidige keuzes binnen de competitie

Dit seizoen is de winterstop een week langer, waardoor de meeste teams opnieuw kiezen voor een klassieke stage in het buitenland. Toch blijven enkele clubs in België. Antwerp, Union, La Louvière en STVV bereiden zich volledig in eigen land voor.

Patrick Goots ziet daar geen nadeel in. “Op Antwerp blijven is – ten opzichte van 25 jaar geleden, toen ik er speelde – geen straf”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. Volgens Goots beschikt de club over alle faciliteiten om ook bij winterweer kwalitatief te trainen.

Hij verwijst naar de infrastructuur die de voorbije jaren sterk werd uitgebouwd. “Zelfs als het stenen uit de grond vriest, kan Antwerp perfect trainen met een verwarmd trainingsveld in natuurgras.” Hij benadrukt dat de tijd waarin clubs moesten uitwijken naar sporthallen voorbij is. De huidige accommodatie laat toe om zonder onderbreking door te werken.





Vooruitblik op de voorbereiding

Door in eigen land te blijven, kan Antwerp zijn planning strak houden en zonder reisbelasting werken. De club volgt daarmee dezelfde aanpak als vorig seizoen, toen de keuze vooral door tijdsdruk werd ingegeven.