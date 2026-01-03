Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat
Word fan van Antwerp! 2875

Antwerp kiest ook dit jaar voor een wintervoorbereiding zonder buitenlandse stage. De club blijft in eigen land trainen, net zoals enkele andere teams uit de hoogste klasse.

Verschuiving in winterplanning

In 2024 was Antwerp de enige eersteklasser die het zonder buitenlandse stage deed. Waar andere clubs naar warmere bestemmingen trokken, bleef de landskampioen toen in België. Zelfs Kortrijk, dat jarenlang thuis trainde, koos toen opnieuw voor een kamp over de grens.

Vorig jaar was de situatie anders. Slechts vier clubs trokken toen weg, omdat de winterpauze uitzonderlijk kort was. Antwerp moest al vroeg aan de bak met een bekerwedstrijd tegen Union en kort daarna de stadsderby tegen Beerschot. Daardoor was er nauwelijks ruimte om een oefenkamp te organiseren.

Huidige keuzes binnen de competitie

Dit seizoen is de winterstop een week langer, waardoor de meeste teams opnieuw kiezen voor een klassieke stage in het buitenland. Toch blijven enkele clubs in België. Antwerp, Union, La Louvière en STVV bereiden zich volledig in eigen land voor.

Patrick Goots ziet daar geen nadeel in. “Op Antwerp blijven is – ten opzichte van 25 jaar geleden, toen ik er speelde – geen straf”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. Volgens Goots beschikt de club over alle faciliteiten om ook bij winterweer kwalitatief te trainen.

Hij verwijst naar de infrastructuur die de voorbije jaren sterk werd uitgebouwd. “Zelfs als het stenen uit de grond vriest, kan Antwerp perfect trainen met een verwarmd trainingsveld in natuurgras.” Hij benadrukt dat de tijd waarin clubs moesten uitwijken naar sporthallen voorbij is. De huidige accommodatie laat toe om zonder onderbreking door te werken.

Vooruitblik op de voorbereiding

Door in eigen land te blijven, kan Antwerp zijn planning strak houden en zonder reisbelasting werken. De club volgt daarmee dezelfde aanpak als vorig seizoen, toen de keuze vooral door tijdsdruk werd ingegeven.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
Patrick Goots

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

18:30
'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

18:30
Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

18:00
1
'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

17:00
1
Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

16:30
2
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

13:30
2
Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

16:00
'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

15:30
29
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

14:30
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
2
OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

14:00
'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

13:00
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

12:00
19
'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

12:30
1
Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

11:30
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

10:00
13
Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

10:30
'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

08:40
11
Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

09:30
2
'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

09:00
Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

08:20
2
'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

08:00
1
Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

21:42
6
📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

07:20
1
Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

07:40
Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

21:20
4
David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

07:00
1
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

23:00
Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

23:00
2
Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

22:30
2
Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

22:00
2
Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

21:00
1
Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

20:40
Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over 'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn' FCB vo altijd FCB vo altijd over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Obiku Obiku over 'Speler van Anderlecht ligt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer' Swakke25 Swakke25 over 'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij' Swakke25 Swakke25 over 'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer' Geert66 Geert66 over Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?" Nelvafrel Nelvafrel over Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog' LordJozef LordJozef over Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved