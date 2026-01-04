Stevige domper voor Club Brugge op stage

Dag 2 van de winterstage in Spanje voor Club Brugge en dat is niet meteen goed gelopen. De stage van Club Brugge in Marbella wordt namelijk verstoord door regen, met ondergelopen velden en geannuleerde trainingssessies tot gevolg.

Het trainingskamp van Club Brugge in Spanje begint erg slecht. De spelers hoopten op zon, maar de Bruggelingen hebben sinds hun aankomst te maken met regen. Door het water staan de trainingsvelden volledig onder water en zijn ze onbespeelbaar.

Training afgelast

De staf moest zondagochtend de trainingssessie van 10.30 uur afgelasten volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Aangezien de bal niet rolde op het gras, moesten de spelers genoegen nemen met een loopsessie.

De rest van de dag lijkt net zo problematisch te worden. Het zou tot de avond moeten blijven regenen en de training van 16.00 uur zou mogelijk dus ook niet doorgaan. Het programma wordt in de war gestuurd en de staff moet zich aanpassen om de spelers fit te houden.

Puzzelen voor Ivan Leko bij Club Brugge

Sinds zaterdagavond lijkt het ongeluk blauw-zwart te blijven treffen. Al tijdens hun eerste training moesten ze in de stromende regen werken. Een verre van ideale start van het kamp, dat ze wel konden aanvatten met onder meer Nordin Jackers en Simon Mignolet.



Mooi weer en zon worden pas vanaf dinsdag verwacht in de regio van Marbella. Tot die tijd zal Club Brugge zich moeten aanpassen en hopen dat het water van de velden verdwijnt. We houden u de komende dagen verder op de hoogte.