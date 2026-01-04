Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"
Op 7 punten van de leider droomt Anderlecht nog steeds groot in het begin van 2026. Nathan Saliba denkt dat het team de eerste plaats kan veroveren. En dus wordt het de komende maanden uitkijken naar wat paars-wit gaat laten zien.

Ondanks een vierde plaats en zeven punten achterstand op Union Saint-Gilloise, weigert Sporting Anderlecht de moed op te geven. Voor Nathan Saliba zijn de ups en downs van het begin van het seizoen verleden tijd. Hij legt uit dat de spelers hebben geleerd van hun fouten en dat ze klaar zijn om terug te vechten.

Veel mogelijkheden bij RSC Anderlecht

Saliba vertelde aan de krant Le Soir over de moeilijkheden van het team. "In het begin van het seizoen zeiden ze dat we te wisselvallig waren. Maar daarna kenden we een goede periode: we wonnen alleen nog maar onze wedstrijden en verliezen maakte geen deel meer uit van ons jargon. Je kunt niet altijd constant zijn. Het is normaal om hoogte- en dieptepunten te kennen. Het belangrijkste is de manier te vinden om te herstellen en weer een positieve spiraal te vinden."

De middenvelder houdt een ambitieuze blik op het vervolg van het kampioenschap. "We zijn niet gefocust op het algemene klassement. Er resteert nog de tweede helft van het seizoen om dichterbij te komen en de eerste plaats te veroveren."

Saliba gelooft in de eerste plaats met Anderlecht

De 21-jarige speler is zeer nuchter over zijn vooruitgang. "Sinds het begin van het seizoen en vergeleken met de voorgaande seizoenen, voel ik dat ik me verbeterd heb. Het is motiverend om te zien dat je prestaties in de loop van de tijd beter worden."


"Maar ik denk dat ik tijdens de tweede helft van het seizoen nog beter kan doen. Ballen veroveren om het team weer op te starten, dat is mijn taak." De eerste test van het jaar zal tegen het KAA Gent van Rik De Mil zijn in de Beker van België op 15 januari. De mannen van Besnik Hasi zullen spelen in het Lotto Park.

