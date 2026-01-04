Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

Mandela Keita laat bij Parma zijn beste niveau zien. Zo goed zelfs dat hij onlangs werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd tegen Sassuolo. Daarna beantwoordde hij de vragen van een jonge fan.

Zonder veel lawaai speelt Mandela Keita (23) een uitstekend seizoen in de Serie A met Parma. Als vaste titularis werd hij onlangs uitgeroepen tot “Panini Man of the Match” tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Sassuolo. Bij die gelegenheid voltooide de ex-speler van Antwerp 94% van zijn passes en liet hij opnieuw zijn imposante fysieke aanwezigheid zien.

Vragen van jonge fans

Na de wedstrijd beantwoordde Keita de vragen van jonge fans die aanwezig waren in het trainingscentrum van de club. Een jonge supporter van Parma vroeg hem wie zijn voorbeelden op het veld zijn, in een kort moment dat de club deelde op Instagram.

De Rode Duivel (met een kap) gaf twee namen, en de eerste verraste omdat die speler helemaal niet op zijn positie speelt. "Lionel Messi, een beetje, want hij is de beste speler ter wereld," zegt Mandela Keita, voordat hij een logischere tweede naam noemt.

"Ik wil zoals hij zijn"

"Ik weet niet of jullie N’Golo Kanté kennen? Wel? Hij is sterk, hè? Hij was – en is – een heel goede middenvelder, maar vooral: hij is bescheiden," legt Keita uit. "Hij draagt geen dure kleren, hij is erg slim. Ik wil zoals hij zijn, want het is beter hard te werken en je hoofd laag te houden."

Bescheiden en rustig, dat is Mandela Keita zeker, maar als hij op deze manier blijft werken, zal hij Rudi Garcia niet lang onopgemerkt blijven. Zelfs al dateert zijn laatste oproep van juni 2024.