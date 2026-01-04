Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

Juventus kwam thuis niet voorbij Lecce. Opnieuw werd het gebrek aan scorend vermogen de Oude Dame fataal.

Juventus stokte zaterdag in de Serie A zijn mooie reeks door thuis niet verder te geraken dan een gelijkspel tegen Lecce. Na drie overwinningen op rij valt de Oude Dame terug in oude gewoontes en lukt het niet meer om de defensie van de tegenstander te doorbreken.

Eén doelpunt in 14 wedstrijden

Loïs Openda en Jonathan David zitten duidelijk in een moeilijke fase. Openda scoorde slechts één keer in veertien competitiewedstrijden, een te magere oogst voor een speler van zijn kaliber. David zit in hetzelfde schuitje en zou de club in januari kunnen verlaten.

Spalletti beschermt zijn spelers

Te midden van de kritiek probeert Luciano Spalletti zijn spelers te beschermen. Op de persconferentie nam de trainer hun verdediging op zich: "Laten we proberen hen te steunen en hun moraal op te krikken, zodat ze niet ontmoedigd raken. Ze mogen hun enthousiasme niet verliezen, want dat zal het verschil maken."

Deze moeilijke periode van Openda doet denken aan wat hij doormaakt bij de nationale ploeg. Onder leiding van Rudi Garcia bij de Rode Duivels worstelt de aanvaller om te overtuigen en blijft hij worstelen met een gebrek aan doelpunten.

In de schaduw van Romelu Lukaku



Openda zal zijn niveau moeten optrekken als hij kans wil maken op speeltijd tijdens het WK 2026, want een fitte Romelu Lukaku behoort tot één van de beste spitsen ter wereld.