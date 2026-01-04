Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

Daan Blockx
Daan Blockx en Muzamel Rahmat
Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

Er staat zondag een ongeziene derby op het programma in Frankrijk. Dichter bij elkaar dan ooit nemen Paris Saint-Germain en Paris FC het tegen elkaar op in de Ligue 1.

Zondagavond staat Parijs in het teken van een uitzonderlijke derby. Paris Saint-Germain ontvangt stadsgenoot Paris FC in wat geldt als de kortste derby ter wereld: de stadions van beide clubs liggen amper 44 meter van elkaar verwijderd.

Belgische toets

Een opvallende naam op het veld is die van Thibault De Smet. De 27-jarige Belgische linksback maakte afgelopen zomer de overstap van Reims naar Paris FC en beleeft zondag zijn eerste echte Parijse derby. Hoewel hij nooit uitkwam voor de Rode Duivels, is dit duel een bijzonder moment in zijn carrière.

De Smet kijkt duidelijk uit naar de confrontatie. “De eerste echte Parijse derby spelen na zoveel jaren is iets speciaals,” vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Heel mijn familie zal aanwezig zijn, want niemand wil een wedstrijd tegen PSG missen.”

Sportief gezien heeft Paris FC het moeilijk. De club staat veertiende en heeft dringend punten nodig om het behoud in de Ligue 1 veilig te stellen. Tegelijk bevindt de club zich in een overgangsfase, met nieuwe eigenaars aan het roer: de familie Arnault (LVMH) en de Red Bull-groep.


Ondanks het duidelijke kwaliteitsverschil op papier gelooft Paris FC in zijn kansen. De ploeg van De Smet trekt zonder schroom naar de buren, vastberaden om voor een verrassing te zorgen in deze unieke Parijse derby.

