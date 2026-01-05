Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

Real Madrid heeft zijn oog laten vallen op Rodri van Manchester City, zo meldt Marca. De 29-jarige Spaanse middenvelder heeft een contract bij de Engelse club tot de zomer van 2027.

Rodri is al jaren een sleutelspeler onder Pep Guardiola en werd in 2024 bekroond met de Gouden Bal, mede dankzij zijn rol in de EK-winst met Spanje. Zijn kwaliteiten op het middenveld zijn bij Manchester City dan ook zeer gewaardeerd.

De voorbije twee seizoenen kende Rodri echter veel blessureleed. Vorig seizoen kwam hij nauwelijks in actie door een kruisbandblessure, en ook dit seizoen speelde hij tot nu toe pas zeven wedstrijden in de Premier League.

Real Madrid wil Rodri

Na het gelijkspel tegen Sunderland gaf Guardiola aan dat Rodri weer volledig fit is. De Spanjaard viel in de rust in en maakte direct grote indruk. “Hij liet direct zien waarom hij een van de beste spelers van de wereld is. In 45 minuten zette hij de wedstrijd volledig naar zijn hand”, aldus de City-manager.

Manchester City wil Rodri graag langer behouden, maar de middenvelder zelf richt zich voorlopig op zijn fitheid en het komende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Daarna zal hij pas een beslissing nemen over zijn toekomst.



Real Madrid ziet kansen om Rodri in 2027 transfervrij naar Madrid te halen. Eerder wist de club al Trent Alexander-Arnold en Kylian Mbappé te verleiden tot een overstap zonder transfervergoeding.