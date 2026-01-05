Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5854

Samuel Gomez Van Hoogen is een van de jonge namen die Club Brugge meenam op winterstage in Marbella. De 19-jarige linksachter geldt als een van de talenten die op korte termijn de stap richting vaste waarde kan zetten bij blauw-zwart.

Zijn achtergrond is opvallend. Gomez Van Hoogen is geboren in Wilrijk, heeft een Spaanse vader en een Nederlandse moeder en beschikt dus over drie nationaliteiten. Voetbal zit in de familie: een oom speelde op het hoogste niveau bij Berchem en zijn grootvader verdedigde het doel van het Spaanse Levante.

Club Brugge haalde hem afgelopen zomer weg bij PSV Eindhoven, waar hij sinds zijn elfde actief was. Toen verkoos hij PSV boven Anderlecht, maar nu wil hij via Brugge doorbreken. Gomez Van Hoogen is polyvalent: hij speelt voornamelijk als linksachter, maar kan ook centraal in de defensie uit de voeten.

Zowel België, Nederland als Spanje willen Gomez Van Hoogen

De technisch sterke verdediger sloot deze zomer aan bij de A-kern en trainde in de eerste seizoenshelft grotendeels mee met het eerste elftal. Hij maakte al zijn debuut in Club 1 in de bekerwedstrijd tegen Eendracht Aalst en staat bekend als nuchter, leergierig en leiderschap uitstralend, weet HLN.

Binnen Club Brugge ziet men in hem een type dat kan doorgroeien in de lijn van eerdere flankverdedigers als Maxim De Cuyper, Kyriani Sabbe en Joaquin Seys. Zijn combinatie van techniek, positioneel inzicht en Club-DNA wordt hoog ingeschat.


Ook op internationaal vlak is er interesse. Gomez Van Hoogen speelde al voor de Belgische jeugdelftallen, maar zowel Nederland als Spanje volgt hem nadrukkelijk. De Spaanse voetbalbond nam al contact op, al ging hij daar voorlopig niet op in. De strijd om zijn internationale toekomst is dus volop aan de gang.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

08:00
Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

08:40
KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

08:20
Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

07:20
1
Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

06:30
Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

07:00
Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

06:00
1
Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

18:30
KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

22:30
Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

23:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

21:40
Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

21:40
2
Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

22:00
🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

21:20
El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

21:00
🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

20:30
De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

18:00
Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

20:00
🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

19:30
2
Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

19:00
🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

17:30
5
Stevige domper voor Club Brugge op stage

Stevige domper voor Club Brugge op stage

12:30
Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

17:00
2
Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

14:40
10
'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent'

'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent'

16:00
3
De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen

De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen

16:30
2
DONE DEAL: KVC Westerlo troeft Gent en Zulte Waregem af voor Anderlecht-youngster

DONE DEAL: KVC Westerlo troeft Gent en Zulte Waregem af voor Anderlecht-youngster

15:30
'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage'

'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage'

15:00
2
'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

13:30
Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

14:00
4
Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana De derde helft

Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana

13:00
DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

12:00
1
Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

11:00
13
'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

10:00
5
Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

11:30
4
Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over Na dramatische 3 op 21: club neemt beslissing over Belgische coach --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan Don Doumbia Don Doumbia over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Speler van Anderlecht ligt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer' geertjekvdo geertjekvdo over Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek' André Coenen André Coenen over Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville Bartjen Bartjen over 🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League polo1212 polo1212 over Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup Geert DL Geert DL over Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..." Sv1978 Sv1978 over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved