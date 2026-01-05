Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

Samuel Gomez Van Hoogen is een van de jonge namen die Club Brugge meenam op winterstage in Marbella. De 19-jarige linksachter geldt als een van de talenten die op korte termijn de stap richting vaste waarde kan zetten bij blauw-zwart.

Zijn achtergrond is opvallend. Gomez Van Hoogen is geboren in Wilrijk, heeft een Spaanse vader en een Nederlandse moeder en beschikt dus over drie nationaliteiten. Voetbal zit in de familie: een oom speelde op het hoogste niveau bij Berchem en zijn grootvader verdedigde het doel van het Spaanse Levante.

Club Brugge haalde hem afgelopen zomer weg bij PSV Eindhoven, waar hij sinds zijn elfde actief was. Toen verkoos hij PSV boven Anderlecht, maar nu wil hij via Brugge doorbreken. Gomez Van Hoogen is polyvalent: hij speelt voornamelijk als linksachter, maar kan ook centraal in de defensie uit de voeten.

Zowel België, Nederland als Spanje willen Gomez Van Hoogen

De technisch sterke verdediger sloot deze zomer aan bij de A-kern en trainde in de eerste seizoenshelft grotendeels mee met het eerste elftal. Hij maakte al zijn debuut in Club 1 in de bekerwedstrijd tegen Eendracht Aalst en staat bekend als nuchter, leergierig en leiderschap uitstralend, weet HLN.

Binnen Club Brugge ziet men in hem een type dat kan doorgroeien in de lijn van eerdere flankverdedigers als Maxim De Cuyper, Kyriani Sabbe en Joaquin Seys. Zijn combinatie van techniek, positioneel inzicht en Club-DNA wordt hoog ingeschat.



Ook op internationaal vlak is er interesse. Gomez Van Hoogen speelde al voor de Belgische jeugdelftallen, maar zowel Nederland als Spanje volgt hem nadrukkelijk. De Spaanse voetbalbond nam al contact op, al ging hij daar voorlopig niet op in. De strijd om zijn internationale toekomst is dus volop aan de gang.