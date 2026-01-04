KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

Het huwelijk tussen Dante Vanzeir en KAA Gent lijkt voorbij. De Belgische spits mag nu ook niet mee op stage.

KAA Gent vertrok dit weekend op stage naar het Spaanse Oliva. Dat deed de club zonder de 27-jarige Dante Vanzeir. De loonkosten van Vanzeir zijn te hoog en niet in evenwicht met het aantal speelminuten.

146 minuten dit seizoen

Vanzeir komt amper aan de bak bij Gent. De Belgische spits speelde dit seizoen nog maar in vijf wedstrijden. Daarin moest hij tevreden zijn met in totaal 146 minuten aan speeltijd.

Afgelopen seizoen speelde Vanzeir nog 19 wedstrijden, waarin hij vijf keer wist te scoren en vier assists gaf. KAA Gent nam Vanzeir een jaar geleden over van New York Red Bulls voor zo'n 2,35 miljoen euro, volgens Transfermarkt.

KAA Gent werkt mee aan oplossing

Een oplossing is voorlopig nog niet gevonden, maar volgens Het Laatste Nieuws wil ook KAA Gent meewerken. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 2 miljoen euro. De spits zal hoogstwaarschijnlijk het betaalde bedrag van 2025 dus niet opbrengen.

Gouden jaren bij Union



Vanzeir brak in het seizoen 2021-2022 volledig door bij promovendus Union. Het spitsenduo Vanzeir-Undav jaagde elke verdediging schrik aan. Union eindigde dat seizoen op de tweede plaats, na kampioen Club Brugge.