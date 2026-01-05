KV Mechelen vertrekt op stage, één naam zorgt voor verrassing

KV Mechelen is maandagochtend vertrokken op winterstage, maar één dossier kreeg op het laatste moment nog een verrassende wending. De selectie richting Spanje ziet er nét anders uit dan verwacht.

KV Mechelen is maandagochtend op stage vertrokken naar Spanje. De situatie rond Kerim Mrabti is ondertussen alsnog gewijzigd. Eerst werd gemeld dat hij niet mee zou gaan op winterstage vanwege zijn hamstringblessure.

Laatste wijziging voor vertrek

Maar daar is dus verandering in gekomen. Gazet van Antwerpen schrijft dat de middenvelder dan toch mee is vertrokken richting het zuiden van Europa.

De jonge Xander Van der Velde stapte ook mee op het vliegtuig, hij komt normaal uit voor Jong KVM. Bill Antonio is er opnieuw bij, hij werd met Zimbabwe uitgeschakeld op de Afrika Cup.

Verder zijn er nog drie thuisblijvers: Benito Raman, Ortwin De Wolf en Amine Ouahabi. Zij moeten allemaal revalideren van hun blessures en vergezellen de groep daarom niet in Spanje.



Op maandag volgt er meteen een training in de namiddag. Dinsdag, woensdag en donderdag trainen ze in de in de voormiddag en namiddag, vrijdag enkel 's ochtends. Zaterdag om 11u30 speelt Malinwa een oefenwedstrijd tegen FC Servette.