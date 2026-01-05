Lokers Clubicoon Overmeire na zes maanden aan deur gezet bij profclub: "Dit ga ik nu doen"

Killian Overmeire heeft na zes maanden als coach bij de beloften van KV Mechelen al een einde zien komen aan de samenwerking. Nochtans had hij zelf nog het gevoel dat hij een en ander zou kunnen keren na Nieuwjaar.

Killian Overmeire is een man van vele oorlogen. Hij was ooit op een blauwe maandag Rode Duivel, maar we kennen hem vooral als clubicoon van Sporting Lokeren. Na zijn actieve carrière ging hij echter aan de slag als coach.

Snel einde voor Overmeire bij KV Mechelen

In die hoedanigheid begon hij zijn carrière bij zijn jeugdclub Assenede, waar hij van 2023 tot 2025 coach was en deed het daar niet al te slecht in de provinciale reeksen van Oost-Vlaanderen. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar KV Mechelen.

Daar ging hij aan de slag als coach bij de beloften. De samenwerking werd na zes maanden echte ral beëindigd. De beslissing volgt op een reeks tegenvallende resultaten: de beloften van Mechelen stonden met elf punten op de voorlaatste plaats in het klassement.

Overmeire blijft ambitieus

“Op vrijdag 19 december werd ik op de hoogte gebracht van het beëindigen van de samenwerking. Gezien de resultaten was dat niet totaal onverwacht, maar het kwam bij mij toch eerder verrassend binnen. Ik had het gevoel dat we in de terugronde het tij zeker nog zouden keren", aldus Overmeire.



En dus wordt het een zoektocht naar een nieuw doel geeft de gewezen Rode Duivel aan in Gazet van Antwerpen: "Ik ga me nu vooral bezighouden met het afwerken van mijn UEFA-A diploma en zie wel wat er op mijn pad komt. Uiteraard ben ik nog ontzettend ambitieus om op de juiste aanbieding in te gaan.”