Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

De week van Arthur Vermeeren eindigde zondag met een rode kaart tegen FC Nantes, maar blijkbaar was hij daarvoor al ingewikkeld.

Olympique Marseille is zondag thuis ingestort tegen FC Nantes, met twee rode kaarten voordat zelfs het uur voorbij was en verloor met 0-2. Het was Arthur Vermeeren, voor een echte aanslag op Anthony Lopes, die als eerste aan de kant van de Phocéens van het veld werd gestuurd.

Een actie die zijn team veel heeft gekost, want Marseille incasseerde vijf minuten later de 0-1 en herstelde zich daar niet meer van. Het was de eerste rode kaart in de carrière van Vermeeren, die een moeilijke week achter de rug heeft.

Arthur Vermeeren had "slecht getraind"

Roberto De Zerbi, zijn coach, onthulde na de wedstrijd op de microfoon van beIN Sports dat de Belg "een slechte week heeft gehad": "Ik heb hem daarom deze zaterdag op mijn kantoor geroepen. Ik zei hem dat ik vertrouwen in hem had en dat hij dus zou starten, zelfs als hij slecht had getraind".

Dat vertrouwen werd echter niet beloond en daar zat De Zerbi wel wat meer mee in. "Ik had geen dergelijke prestatie van hem verwacht", geeft de coach van OM toe.

Vermeeren staat mogelijk meerdere matchen aan de kant gezien de ernst van de tackle. Het is te hopen dat de middenvelder daarna nog het vertrouwen behoudt van De Zerbi.